Диверсант, який за завданням бойовиків планував підірвати залізничний міст, отримав 10 років



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Обвинувачений диверсант під час затримання співробітниками СБУ

Громадянина України Миколу Ушакова визнано винним у диверсії, створенні терористичної організації і незаконному поводженні з вибуховими речовинами

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області визнав винним мешканця Луганської області, громадянина України Миколу Ушакова за ст.15 ч.2, 113, 258-3 ч.1, 263 ч.1 КК України і призначив покарання у вигляді десяти років одного місяця позбавлення волі без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 19 грудня.

За даними досудового розслідування, у жовтні-листопаді 2018 року обвинувачений під керівництвом представника терористичної організації «ЛНР» передав дані про переміщення військової техніки Збройних Сил України через село Макарове Станично-Луганського району.

У грудні того ж року Ушаков отримав нове завдання від куратора – закласти вибухівку під залізничний міст, що розташований у селі Піщане Харківської області. Через цей міст проходять магістральні залізничні колії загального користування та здійснюється рух пасажирських, приміських і ватажних потягів. Однак довести злочинні дії до кінця завадили співробітники управління СБУ в Харківській області.

За даними СБУ, організатором диверсійного акту та куратором обвинуваченого був Єгор Дубровкін, колишній співробітник управління СБУ у Луганській області. У 2014 році він зрадив військовій присязі та став працівником так званого відділу контррозвідки центрального апарату «МДБ ЛНР». Наразі перебуває у розшуку.

У суді Микола Ушаков повністю визнав свою вину і розкаявся у скоєному. Суд залишив обвинуваченого під вартою до набрання вироком законної сили.