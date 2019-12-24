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    СБУ повідомила бойовику «ДНР» на прізвисько Москва про підозру в тортурах полонених

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    <p>Повідомлено про підозру громадянину РФ, який у складі &laquo;ДНР&raquo; знущався над українськими військовополоненими</p> - СБУ повідомила бойовику «ДНР» на прізвисько Москва про підозру в тортурах полонених

    Повідомлено про підозру громадянину РФ, який у складі «ДНР» знущався над українськими військовополоненими

    Інкриміноване бойовику Москві скоєння особливо тяжких злочинів передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі

    Служба безпеки України заочно повідомила бойовику самопроголошеної «Донецької народної республіки» з позивним «Москва» про підозру в застосуванні тортур до українських військовополонених. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генеральної прокуратури.

    Москві інкримінується злочин за ч. 2 ст.146 (незаконне позбавлення волі двох або більше осіб), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими) Кримінального кодексу.

    За даними слідчих, бойовик протягом вересня 2014 року - травня 2015 року, діючи за попередньою змовою групи осіб з посадовими особами Збройних сил Росії, безпосередньо брав участь в бойових зіткненнях з українськими військовослужбовцями в районі донецького аеропорту, здійснював пропагандистську діяльність шляхом публікацій антиукраїнських статей, виготовляв проросійські відеоматеріали і розміщував їх в інтернеті.

    Також повідомляється, що він на порушення норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими застосовував тортури електричним струмом до українських військовослужбовців, що потрапили в полон під час оборони донецького аеропорту, для отримання даних воєнного характеру.

    Бойовика викликано до органу розслідування на 2 січня 2020 року для проведення слідчих дій.

    У разі його неявки без поважних причин слідство ініціюватиме затримання і взяття під варту бойовика.

    Інкриміноване йому скоєння особливо тяжких злочинів передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

    Як повідомлялось, два інформатори незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», затримані контррозвідкою Служби безпеки України, отримали тюремні терміниЗгідно з вироком суду, їх засуджено до п’яти та трьох років і трьох місяців позбавлення волі.

    бойовики на Донбасі Донбас СБУ ДНР ЛНР війна полон розслідування Операція Об’єднаних сил злочин
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