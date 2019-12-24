СБУ повідомила бойовику «ДНР» на прізвисько Москва про підозру в тортурах полонених



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Повідомлено про підозру громадянину РФ, який у складі «ДНР» знущався над українськими військовополоненими

Інкриміноване бойовику Москві скоєння особливо тяжких злочинів передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Служба безпеки України заочно повідомила бойовику самопроголошеної «Донецької народної республіки» з позивним «Москва» про підозру в застосуванні тортур до українських військовополонених. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генеральної прокуратури.

Москві інкримінується злочин за ч. 2 ст.146 (незаконне позбавлення волі двох або більше осіб), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими) Кримінального кодексу.

За даними слідчих, бойовик протягом вересня 2014 року - травня 2015 року, діючи за попередньою змовою групи осіб з посадовими особами Збройних сил Росії, безпосередньо брав участь в бойових зіткненнях з українськими військовослужбовцями в районі донецького аеропорту, здійснював пропагандистську діяльність шляхом публікацій антиукраїнських статей, виготовляв проросійські відеоматеріали і розміщував їх в інтернеті.

Також повідомляється, що він на порушення норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими застосовував тортури електричним струмом до українських військовослужбовців, що потрапили в полон під час оборони донецького аеропорту, для отримання даних воєнного характеру.

Бойовика викликано до органу розслідування на 2 січня 2020 року для проведення слідчих дій.

У разі його неявки без поважних причин слідство ініціюватиме затримання і взяття під варту бойовика.

Інкриміноване йому скоєння особливо тяжких злочинів передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як повідомлялось, два інформатори незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», затримані контррозвідкою Служби безпеки України, отримали тюремні терміни. Згідно з вироком суду, їх засуджено до п’яти та трьох років і трьох місяців позбавлення волі.