Окупанти в Криму не збираються перевозити Бекірова із СІЗО до лікарні



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Політв'язень Едем Бекіров

У «прокуратурі» Криму наголосили, що Бекіров утримується в камері медблоку СІЗО під наглядом медпрацівників

Підконтрольна Росії «прокуратура» Криму не вживатиме заходів через відмову ФСБ Росії в госпіталізації тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, як того вимагає його захист і ЄСПЛ.

Про це йдеться у письмовій відповіді прокуратури Криму на звернення адвоката Бекірова Ісляма Веліляєва, копію якого має у своєму розпорядженні «Крим.Реалії».

«Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не встановлено», - йдеться у відповіді.

У прокуратурі наголосили, що Бекіров утримується в камері медблоку СІЗО під наглядом медпрацівників, «отримує належне медикаментозне лікування, забезпечений дієтичним харчуванням».

Крім того, у відомстві заявили, що з моменту арешту активіста «не раз оглядали медпрацівники, в тому числі муніципальних лікарень». За версією прокуратури, права Бекірова не порушені.

Водночас у Сімферопольському СІЗО, де перебуває кримськотатарський активіст Едем Бекіров, почалася епідемія кору, і це загрожує життю тяжкохворого політв'язня, оскільки раніше він не хворів на кір.

Нагадаємо, у СІЗО, де утримують політв'язня Бекірова, спалах кору.

Раніше повідомлялося, що в Росії завершилося слідство у справі українського політв'язня Едема Бекірова, якого звинувачують у «незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки». За словами адвоката Ладіна, Бекіров не визнав провину і повністю підтвердив свої свідчення, раніше дані під час слідства, а також уточнив час і дати, з ким і де перебував.