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    У СІЗО, де утримують політв'язня Бекірова, спалах кору

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    Політв'язень Едем Бекіров&nbsp; - У СІЗО, де утримують політв'язня Бекірова, спалах кору
    Політв'язень Едем Бекіров 

    За словами омбудсмена, перебування Бекірова в СІЗО є вкрай небезпечним

    Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у СІЗО, де утримують тяжкохворого українського активіста Едема Бекірова, стався спалах кору. Про це йдеться на сторінці омбудсмена у Facebook.

    Як повідомила український омбудсмен, Бекіров не хворів на кір, тому через відсутність імунітету дуже висока можливість його зараження, що є вкрай небезпечним.

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    «Враховуючи критичний стан здоров'я Едема Бекірова, його подальше перебування в СІЗО є вкрай небезпечним», - наголосила Денісова.

    Денісова зазначила, що за словами адвокатів активіста, щоб не виконувати рішення Європейського суду з прав людини, який зобов'язав Росію негайно госпіталізувати Бекірова до лікарні нетюремного типу, активіста вивозили на короткострокове обстеження.

     


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    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії завершилося слідство у справі українського політв'язня Едема Бекірова, якого звинувачують у «незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки». За словами адвоката Ладіна, Бекіров не визнав провину і повністю підтвердив свої свідчення, раніше дані під час слідства, а також уточнив час і дати, з ким і де перебував.

     

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