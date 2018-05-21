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    Окупанти взялися за знищення кримських пляжів (фото)

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    Користувачі мережі нарікають, що окупанти знищують Крим та його природу

    У мережі показали нові фото з окупованого Росією Криму. На знімках зображений пляж Заозерного, де масово розкрадають піскок.

    Відповідні фото були опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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    Окупанти взялися за знищення кримських пляжів (фото)
    Окупанти взялися за знищення кримських пляжів (фото)

    «Євпаторія Заозерне. Скоро взагалі пляжу не залишиться, раніше так нахабно пісок не крали! Так процвітає Крим», – йдеться у повідомленні.

    Також наголошується, що палі, які, як видно на фото, стирчать з піску, раніше ніколи не були помітні, а від навісу до моря було не менше 3-5 метрів.

    Раніше в мережі показали, що в окупованій Ялті міський сад у центрі набережної перебуває в жалюгідному стані. Також раніше в мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму – на них валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.
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