Окупанти взялися за знищення кримських пляжів (фото)

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Користувачі мережі нарікають, що окупанти знищують Крим та його природу

У мережі показали нові фото з окупованого Росією Криму. На знімках зображений пляж Заозерного, де масово розкрадають піскок.

Відповідні фото були опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

«Євпаторія Заозерне. Скоро взагалі пляжу не залишиться, раніше так нахабно пісок не крали! Так процвітає Крим», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що палі, які, як видно на фото, стирчать з піску, раніше ніколи не були помітні, а від навісу до моря було не менше 3-5 метрів.

аніше в мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму – на них валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.