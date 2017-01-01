Окупанти зарештували на два місяці кримських татар, затриманих напередодні

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму звинувачує затриманих активістів у «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини

Затримані напередодні в окупованому Криму силовиками кримські татари Бекір Дегірменджі, Руслан Трубач і Асан Чапух заарештовані на два місяці.

Про це в Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

«Бекіра Дегерменджі залишили під арештом на два місяці до 15 січня 2018 року. Суддя Київського районного суду Віктор Можелянський», - написав Наумлюк.

Пізніше журналіст повідомив про аналогічні рішеннях щодо Руслана Трубача і Асана Чапуха.

«Руслана Трубача залишили під вартою до 15 січня, на два місяці. Суддя Київського районного суду Яніна Охота. Асана Чапуха залишили під вартою на два місяці до 15 січня 2018 року. Суддя Київського районного суду Сімферополя Віктор Можелянський», - написав Наумлюк.

Як повідомлялося, в окупованому Криму відбувся ряд одночасних обшуків і затримань кримських татар. Під час рейдів силовиків ФСБ були затримані Бекір Дегерменджи, Асан Чапух, Казім Аметов і Веджіє Кашка. Пізніше з'явилися повідомлення, що Веджіє Кашка померла.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму звинувачує затриманих активістів у «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини.

Прокуратура Криму при ГПУ заявила, що розслідує смерть Веджіє Кашки як «умисне вбивство».

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Україна і міжнародна спільнота неодноразово закликала Росію припинити переслідування в анексованому нею Криму.