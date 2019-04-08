Окупанти затримали за пікет матір та дружину засудженого до 17 років Мамутова



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Зарема Мамутова вийшла на одиночний пікет, висловлюючи свою незгоду з вироком сину Фото: Facebook Кримська солідарність

Поліцейський попередив Аліє Мамутову, що якщо вона перебуватиме поруч із матір'ю, то вони розцінять їхні дії як несанкціоновані збори

В окупованому РФ Бахчисараї російська поліція затримала матір засудженого до 17 років суворого режиму за звинуваченням в організації осередку «Хізб ут-Тахрір» Енвера Мамутова, яка вийшла на одиночний пікет, а також його дружину, яка вела прямий ефір пікету в Facebook.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Зазначається, що Зарема Мамутова вийшла на одиночний пікет, висловлюючи свою незгоду з вироком сину. На плакаті в неї було написано: «Мій син не терорист. За що 17 років».

Через якийсь час до неї і дружини Енвера Мамутова, Аліє, яка вела прямий ефір у Facebook, під'їхали співробітники поліції. Поліцейський попередив Аліє Мамутову, що якщо вона перебуватиме поруч із матір'ю, то вони розцінять їхні дії як несанкціоновані збори.

Після цього Аліє Мамутова перейшла на іншу сторону дороги і продовжила стрім. Старший інспектор поліції зажадав подивитися паспорт матері Мамутова, пояснивши це тим, що не розцінює її дії як одиночний пікет.

В результаті обох жінок доправили до відділу поліції.

«Заповнили протокол про доставлених у відділі поліції і протокол про дачу показань, де ми скористалися 51 статтею (стаття Конституції Росії про відмову про надання свідчень проти себе або родичів)», - розповіла Аліє Мамутова.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова – до 9 років колонії суворого режиму.

Жоден із фігурантів своєї провини не визнав. Усі вказували на «політично вмотивований характер» кримінальної справи.