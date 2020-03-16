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    Окупанти заявили, що у російських найманців на Донбасі спалахнула епідемія віспи

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    Окупанти заявили, що у російських найманців на Донбасі спалахнула епідемія віспи

    За даними ВООЗ у 1979 році було підтверджено, що віспу у світі ліквідовано

    Під час перевірки серед російських найманців на окупованій території Донбасу ніби-то було виявлено 17 випадків захворювання на віспу. Про це на брифінгу заявив так званий представник «управління народної міліції ДНР», інформує Twitter Necro Mancer.


    Зазначимо, що за даними ВООЗ, 9 грудня 1979 року було підтверджено, що віспу у світі ліквідовано. Цьому передувала широка кампанія з вакцинації від віспи. Через п'ять місяців, у травні 1980 року, 33-тя сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ухвалила офіційну заяву про те, що «світ і всі його народи здобули свободу від віспи».

    ДНР Twitter ВООЗ
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