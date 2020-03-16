Окупанти заявили, що у російських найманців на Донбасі спалахнула епідемія віспи



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За даними ВООЗ у 1979 році було підтверджено, що віспу у світі ліквідовано

Під час перевірки серед російських найманців на окупованій території Донбасу ніби-то було виявлено 17 випадків захворювання на віспу. Про це на брифінгу заявив так званий представник «управління народної міліції ДНР», інформує Twitter Necro Mancer.

"В ходе проверки выявлено 17 случаев заболевания военнослужащих оспой". Серьёзно? Скажите кто-нибудь бакланам, что последний случай оспы был зафиксирован в 1978 году, а то они, похоже, не в курсе #кормимватуговном https://t.co/0y1yPdQPFZ #1ак #роа #роспроп pic.twitter.com/djAmJgZcNK — Necro Mancer (@666_mancer) March 15, 2020



Зазначимо, що за даними ВООЗ, 9 грудня 1979 року було підтверджено, що віспу у світі ліквідовано. Цьому передувала широка кампанія з вакцинації від віспи. Через п'ять місяців, у травні 1980 року, 33-тя сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ухвалила офіційну заяву про те, що «світ і всі його народи здобули свободу від віспи».