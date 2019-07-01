Окупанти знову накрили вогнем прифронтову Авдіївку



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Бойовики пошкодили три житлових будинки

Місто Авдіївка Донецької області вдруге за тиждень, 30 червня, опинилося під вогнем бойовиків. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватних будинки. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

Так, повідомлення про обстріл надійшло до Авдіївського відділення поліції близько 18:00 від місцевих мешканців.

За даними поліції, у результаті було пошкоджено 3 приватних будинки, розташованих по вулиці Нахімова. Постраждалих серед мирного населення немає.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 КК України — терористичний акт.

Нагадаємо, 26 червня бойовики обстріляли прифронтову Авдіївку. В результаті обстрілу було пошкоджено чотири будинки. Обійшлося без постраждалих та поранених серед мирного населення.

Також нагадаємо, що у неділю, 30 червня, бойовики на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.