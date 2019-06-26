Окупанти накрили вогнем Авдіївку: пошкоджено чотири будинки



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Будинки в Авдіївці, пошкоджені унаслідок обстрілу окупантів

Постраждалих та поранених серед мирного населення внаслідок обстрілу немає

Близько 5 ранку 26 червня до Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення про обстріл будинків місцевих жителів в районі провулку Лісний.

Про це повідомляє на сторінці Facebook пресслужба Нацполіції України.

«Повідомлення про обстріл надійшло до Авдіївського відділення поліції сьогодні близько 04.40 від місцевих мешканців. В результаті обстрілу пошкоджено чотири будинки, які розташовані по провулку Лісний», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалих та поранених серед мирного населення внаслідок обстрілу немає.

Раніше повідомлялося про загострення на Донбасі: 32 ворожі обстріли, семеро військових постраждали. Противник відкривав вогонь по українським захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 12 смертей мирних жителів на Донбасі з початку року, ще 58 були поранені, повідомила голова місії в Україні Фіона Фрейзер.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала в 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинуло 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.