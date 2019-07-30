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    Окупанти знову порушили перемир'я на Донбасі

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    Бойовики на Донбасі не дотримуються режиму тиші - Окупанти знову порушили перемир'я на Донбасі
    Бойовики на Донбасі не дотримуються режиму тиші

    Втрат серед українських військовослужбовців немає

    З початку поточної доби на Донбасі бойовики порушили режим тиші, застосовуючи гранатомети різних систем. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

    Бойовики вели обстріл на напрямку Луганського, застосовуючи гранатомети різних систем.

    За наявною інформацією, втрат серед українських військовослужбовців з початку поточної доби немає.

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    Зазначимо, за минулу добу бойовики три рази порушували режим припинення вогню. Обстріл велися на напрямку Кам'янки, Гнутово і Водяного з реактивно піхотного вогнемета, міномети і великокаліберного кулемета.

    В результаті обстрілу втрат серед українських військовослужбовців немає. Однак, за інформацією штабу ООС, в результаті підриву на невідомому вибуховий пристрій, один військовий отримав поранення.

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    Нагадаємо, 29 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Водночас, збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз — із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї — міномету калібру 82 мм.

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