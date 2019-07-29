На Луганщині СБУ викрила схему фінансування бойовиків терористичної організації «ЛНР»



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На окупованій території учасники НЗФ зареєстрували «підприємство-двійник» на базі цілісного майнового комплексу заводу залізничного машинобудування, виготовлену продукцію зловмисники вивозили в РФ

Співробітники Служби безпеки України викрили механізм фінансування бойовиків терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Представники української спецслужби встановили, що на тимчасово окупованій території Луганської області учасники незаконних збройних формувань зареєстрували «підприємство-двійник» на базі цілісного майнового комплексу заводу залізничного машинобудування.

Виготовлену промислову продукцію зловмисники незаконно вивозили до РФ через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону. З одержаних прибутків представники фірми-двійника сплачували податки до бюджету так званої «ЛНР».

У межах відкритого слідчими СБУ кримінального провадження керівникам підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Також за матеріалами СБУ стосовно російських контрагентів захопленого терористами машинобудівного підприємства рішенням Ради національної безпеки і оборони застосовано спеціальні санкції та обмежувальні заходи.

Тривають слідчі дії.