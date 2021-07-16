  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Окуповану Євпаторію накрило димом: другу добу горить сміттєзвалищє

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Люди змушені спати з закритими вікнами за температури повітря +28 градусів - Окуповану Євпаторію накрило димом: другу добу горить сміттєзвалищє
    Люди змушені спати з закритими вікнами за температури повітря +28 градусів
    Фото: з відкритих джерел

    Представники окупаційної влади міста вважають, що сміттєзвалищє підпалили навмисно.

    В окупованому Криму поблизу Євпаторії палає сміттєзвалище. Запах гару відчувається в різних районах міста – від в'їзду на курорт до району Мойнаки. Про це повідомляє низка кримських та російських ЗМІ.

    Жителі міста в соцмережах скаржаться на «димову завісу» і «туман гару». Люди змушені спати з закритими вікнами за температури повітря +28 градусів.

    Інформація про пожежу надійшла ввечері 15 липня. Як заявив «глава адміністрації міста» Роман Тихончук, попередня причина займання на полігоні – підпал.

    Крім того, «влада» міста розглядає можливість запровадження надзвичайної ситуації через пожежу на сміттєзвалищі.

    Окупанти скаржаться, що ситуація ускладнюється через погодні умови: у найближчі кілька днів у Криму очікується аномально спекотна погода – до 37 градусів.

    В Євпаторії мешкає близько 100 тисяч осіб, зараз у місті багато курортників.

    Теги: пожежа Крим окупанти сміття звалище надзвичайні ситуації повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окуповану Євпаторію накрило димом: другу добу горить сміттєзвалищє