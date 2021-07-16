Окуповану Євпаторію накрило димом: другу добу горить сміттєзвалищє

Люди змушені спати з закритими вікнами за температури повітря +28 градусів

Представники окупаційної влади міста вважають, що сміттєзвалищє підпалили навмисно.

В окупованому Криму поблизу Євпаторії палає сміттєзвалище. Запах гару відчувається в різних районах міста – від в'їзду на курорт до району Мойнаки. Про це повідомляє низка кримських та російських ЗМІ.

Жителі міста в соцмережах скаржаться на «димову завісу» і «туман гару». Люди змушені спати з закритими вікнами за температури повітря +28 градусів.

Інформація про пожежу надійшла ввечері 15 липня. Як заявив «глава адміністрації міста» Роман Тихончук, попередня причина займання на полігоні – підпал.

Крім того, «влада» міста розглядає можливість запровадження надзвичайної ситуації через пожежу на сміттєзвалищі.

Окупанти скаржаться, що ситуація ускладнюється через погодні умови: у найближчі кілька днів у Криму очікується аномально спекотна погода – до 37 градусів.

В Євпаторії мешкає близько 100 тисяч осіб, зараз у місті багато курортників.