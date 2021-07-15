В окупованому Криму оголосили обвинувальний висновок журналісту Єсипенку

Єсипенко заявив, що провину не визнає

Єсипенко заявив, що провину не визнає

Максимальний термін покарання, який загрожує Єсипенку за сукупністю двох статей - 18 років позбавлення волі

В окупованому Криму російський прокурор оголосив обвинувальний висновок у справі стосовно незаконно утримуваного українського журналіста Владислава Єсипенка. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Єсипенка звинуватили за статтею 223-1. Кримінального кодексу Росії (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв) і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).

Максимальний термін покарання, який загрожує за сукупністю двох статей - 18 років позбавлення волі.

Після оголошення обвинувального висновку Єсипенко заявив, що провину не визнає.

Нагадаємо, в окупованому Криму відбувся суд над позаштатним журналістом видання «Радіо Свобода» Владиславом Єсипенком. Його судять за сфабрикованою справою. Вже відомо, що підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт журналіста. Єсипенко залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

А в Офісі президента України не відреагували на одиночний пікет дружини Владислава Єсипенка Катерини, який вона проводила 7 липня у Києві.

10 березня 2021 року співробітники російських спецслужб в Криму затримали його, інкримінуючи журналісту роботу «в інтересах спецслужб України» та зберігання в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Адвокат Владислава Єсипенка Олексій Ладін розповів про погрози розправою журналісту за зізнання у тортурах. До Єсипенка протягом 27 днів не допускали незалежного адвоката, а в інтерв’ю російському прокремлівському каналу «Крим 24», журналіст «зізнався», що передавав відзняті на території Криму відео українським спецслужбам. Раніше Владислав Єсипенко описав, як над ним знущалися силовики у заяві.

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