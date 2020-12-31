Олена Зеленська привітала українців з Новим роком

Перша леді написала в соцмережі коротке привітання

Перша леді Олена Зеленська привітала українців з прийдешнім Новим роком. Привітання вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Нехай кожне бажання, загадане у новорічну ніч, – здійсниться! З прийдешнім Новим роком!», – написала Зеленська.

Як повідомляв «Главком», найшвидше відсвяткували Новий 2020 рік острова Кірібаті, Тонга і Самоа, які знаходяться в південно-західній частині Тихого океану. Тут Новий рік наступає 31 грудня близько 12:00 за київським часом. Однією з перших країн зустріла Новий рік Нова Зеландія. Сталося це через годину після острова Кірібаті, тобто в 13:00 за київським часом. Тоді ж зустріли Новий рік і полярники з Південного полюса в Антарктиді. Наступною країною, яка зустріла Новий рік, була Австралія.

О 17:00 за київським часом Новий рік зустріли в Японії і обох Кореях (Північній і Південній).

Останніми зустрічати Новий 2020 рік будуть американська частина острова Самоа і острів Бейкер в Тихому океані. Там куранти проб'ють о 13:00 за київським часом 1 січня 2020 року.