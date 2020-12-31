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    Австралія зустріла Новий рік оригінальним феєрверком

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    Австралія зустріла Новий рік з оригінальним салютом - Австралія зустріла Новий рік оригінальним феєрверком
    Австралія зустріла Новий рік з оригінальним салютом
    Фото: телеканал OstWest

    Першими прихід 2021 року зустріли мешканці островів Кірібаті, Тонга і Самоа

    Мешканці Австралії і Нової Зеландії одними з перших на Землі зустріли Новий рік. Святкування розпочалися о 14:30 за київським часом на австралійському острові Норфолк, а в 15:00 – на решті території країни. Шоу феєрверків у Сіднеї вважається одним із найяскравіших у світі, передає «Уніан».

    Найшвидше відсвяткували Новий 2020 рік острова Кірібаті, Тонга і Самоа, які знаходяться в південно-західній частині Тихого океану. Тут Новий рік наступає 31 грудня близько 12:00 за київським часом. Однією з перших країн зустріла Новий рік Нова Зеландія. Сталося це через годину після острова Кірібаті, тобто в 13:00 за київським часом. Тоді ж зустріли Новий рік і полярники з Південного полюса в Антарктиді. Наступною країною, яка зустріла Новий рік, була Австралія.

    О 17:00 за київським часом Новий рік зустріли в Японії і обох Кореях (Північній і Південній).

    Останніми зустрічати Новий 2020 рік будуть американська частина острова Самоа і острів Бейкер в Тихому океані. Там куранти проб'ють о 13:00 за київським часом 1 січня 2020 року.

    Теги: Австралія Нова Зеландія полярники
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