Омбудсмен: більше сотні українців перебувають у в'язницях Італії



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Українців затримали в Італії за нелегальне перевезення мігрантів

У в'язницях Італії перебувають 108 українців, яких затримали за нелегальне перевезення мігрантів

Про це повідомила повідомила у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова за підсумками зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

«108 українців перебувають зараз в італійських тюрмах. Їх затримали за нелегальне перевезення мігрантів. Втім серед них є особи, що визнані потерпілими від торгівлі людьми. П'ятьох із них вже звільнили з-під арешту за рішенням суду. Зараз МЗС працює над тим, хто ще потрапляє під це визначення, і готує відповідні документи», - написала Денісова.

Омбудсмен зазначила, що оскільки Італія цього року головує в ОБСЄ, вона звернулася до посла з проханням підтримати українських політв'язнів та Україну на міжнародній арені і вплинути на Росію в питанні повернення українців додому.

«Говорили і про реальний стан справ щодо обміну наших політичних в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації та окупованого Криму. Зазначила, що не маю можливості отримати повну інформацію від своєї російської колеги щодо реального стану здоров'я Олега Сенцова та Володимира Балуха. Усі попередні домовленості з цього питання не виконані Росією», - поінформувала омбудсмен.

Вона також розповіла про ситуацію із затриманими моряками судна «Норд» та «ЯМК 0041».

«Ситуація складається таким чином, що фактично Росія зараз блокує повернення додому моряків обох суден. Україна зробила все від себе залежне для їх звільнення», - наголосила Денісова.

Нагадаємо, напередодні віце-спікер Верховної ради і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко обговорила з омбудсменом Людмилою Денісовою ситуацію з заручниками і політв‘язнями.