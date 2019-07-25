Омелян заявив про готовність співпрацювати з «Голосом» і партією Порошенка



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Омелян хоче створити аналітичний центр зі своєю нинішньою командою

Міністр інфраструктури Володимир Омелян планує після зміни складу уряду створити аналітичний центр, співпрацювати він готовий з партіями «Голос» та «Європейська солідарність».

Про це Омелян заявив в ефірі програми на Громадському.

Він розповів, що в нього є чітка ціль — вступ України в ЄС і НАТО, «бо тільки тоді Україна буде в безпеці».

«Сьогодні в парламенті це щонайменше чітко артикулюють дві партії («ЄС» і «Голос»), я готовий з ними працювати. Якщо їх буде більше, ми будемо створювати якісний продукт, будь ласка, беріть його і використовуйте», — сказав міністр.

Омелян уточнив, що хоче створити аналітичний центр зі своєю нинішньою командою. Він розраховує, що надалі представники влади будуть брати спеціалістів з таких аналітичних центрів у владу, бо вони «вже знають, що робити».

Зараз, як вважає Омелян, людей «знімають з потягів» і «забирають у владу», а там потрібні спеціалісти.

«Я сподіваюся, що здоровий глузд повернеться і люди побачать, що див не буває. Успіх — це важка праця, планування і системне планування. Всі люди за одну ніч багатими не стануть. І я готовий, наприклад, просто пояснювати людям, що для цього треба зробити», — наголосив він.

На запитання, в якості кого він буде це пояснювати, міністр відповів: «Зараз дуже популярно бути блогером, влогером чи шоуменом, тобто, вакансій зараз купа, піду туди. Я думаю, що іншого інструментарію в мене немає, бо у мене традиційно не було особливого доступу до масмедіа, так його і не буде. Соціальні мережі так, це інструмент».