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    Омелян заявив, що на «Укрзалізницю» чекає грандіозна реформа

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    Омелян заявив, що на «Укрзалізницю» чекає грандіозна реформа

    Міністр обіцяє ліквідувати монополію у сфері залізничних перевезень

    Реформа залізничного транспорту передбачає реформу «Укрзалізниці», відокремлення діяльності з управління інфраструктурою вантажних та пасажирських перевезень, а також низку інших заходів. Про це повідомив на брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян.

    «Заходи з реформування залізничної галузі в рамках транспортної стратегії до 2030 року передбачають утворення Державної служби залізничного транспорту України, реформу «Укрзалізниці», організаційне та фінансове розділення діяльності з управління інфраструктурою вантажних та пасажирських перевезень», — сказав Омелян.

    Крім того, за його словами, передбачається, ліквідація монополізму у секторі залізничних перевезень, стимулювання залізничних операторів, в тому числі за іноземної участі.

    «Ми всі бачимо, в якому стані знаходить залізниця і всі розуміємо, що новий закон вкрай необхідно прийняти цього року», — додав Омелян.

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