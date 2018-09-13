Омеляну повідомили про підозру у незаконному збагаченні
-
Розсилка
НАБУ підозрює, що міністр «забув» задекларувати понад мільйон гривень
Сьогодні міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
«За даними слідства, ця службова особа, яка з 2000 року по теперішній час перебуває на державній службі, у період з 1.01.2000 по 26.04.2018 отримала 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати її склали лише в період із 2008 року по 26.04.2015 щонайменше 3,45 млн грн», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ЗМІ періодично з’являються різні компрометуючі матеріали щодо Омеляна. З останнього – інформація про те, що його дружина народила вже другу дитину у Сполучених Штатах (а як відомо, дитина, народжена у цій країні, отримує американське громадянство). Сам Омелян стверджував, що медобслуговування його дружина отримала безплатно.