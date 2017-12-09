Онищенко продав Добкіну картину з Геращенком, який вилизує тарілку (фото)

Онищенко обіціяє ще чотири подібні картини

Нардеп-утікач Олександр Онищенко продав депутату Михайлу Добкіну картину, на якій зображено чоловіка, схожого на Антона Геращенка, який облизує тарілку. Про продаж картини Онищенко повідомив на своїй сторінці в Facebook. «Отже, оголошую підсумки конкурсу. Щасливим володарем картини «Лизоблюдство» став Михайло Добкін. Він зробив



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Картина, яку Олександр Онищенко продав Михайлу Добкіну

Онищенко обіціяє ще чотири подібні картини

Нардеп-утікач Олександр Онищенко продав депутату Михайлу Добкіну картину, на якій зображено чоловіка, схожого на Антона Геращенка, який облизує тарілку. Про продаж картини Онищенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Отже, оголошую підсумки конкурсу. Щасливим володарем картини «Лизоблюдство» став Михайло Добкін. Він зробив найвигіднішу, фінальну пропозицію, і робота їде до Харкова. Ажіотаж навколо картини з нікому невідомою людиною, яка облизує залишки трапези, перевершив мої очікування», - написав він.

Онищенко також повідомив, що автор картини встановив лімітед-едішн на п'ять робіт. «Добкіну дісталася перша, інакше кажучи, всього картин буде п'ять. «Зараз ведемо переговори з музеями. Чекаємо ваших пропозицій», - додав він.

Раніше у соціальній мережі Facebook виклали відео, на якому можна побачити, як соратник глави МВС - нардеп Антон Геращенко після трапези накинувся на тарілку і почав її вилизувати. Згодом нардеп прокоментував це відео, пояснивши свою дивну поведінку.