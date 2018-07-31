Операція «Перевізник»: поліція упіймала 21 п'яного водія маршруток



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Півтори сотні перевірених маршруток виявилися переобладнані з порушеннями відповідних норм, 81 водій не мав ліцензії

У ході операції «Перевізник» було оглянуто близько 28 тисяч автобусів. З них 764 транспортних засоби виявилися технічно несправними. Про це у вівторок, 31 липня, повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє прес-служба відомства.

Відзначається, що серед оглянутих мікроавтобусів 148 були переобладнані з порушеннями відповідних норм і стандартів.

Крім цього, виявлено понад 5 тисяч водіїв, які допустили порушення законодавства.

«Серед них - 21 особу, які керували автобусами в стані алкогольного сп'яніння. Ще 45 водіїв не пройшли щозмінного передрейсового медичного огляду або не було проведено передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів», - зазначив Фацевич.

Він додав, що 81 водій керував транспортним засобом без необхідних ліцензійних документів.

Раніше повідомлялося, що в Україні за добу виявили більше 80 автоперевізників-порушників.

Нагадаємо, після серії смертельних аварій прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення посилити перевірки автобусів перед виходом на маршрут.