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    Оперативні дані. Covid-19 виявили ще у понад 12 тисяч українців

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    В Україні зафіксовано вже 931 тисяч випадків коронавірусу - Оперативні дані. Covid-19 виявили ще у понад 12 тисяч українців
    В Україні зафіксовано вже 931 тисяч випадків коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Вчора до українських лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 2 997 осіб

    За минулу добу 16 грудня в Україні виявили 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників. Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов. 

    Зазначимо, що днем раніше, за позаминулу добу, в Україні хворобу виявили у 10 622 людей

    Він повідомив, що вчора до лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 2 997 осіб.  Померло від ускладнень хвороби – 252 пацієнта. Крім того за даними МОЗ вчора одужало 12 939 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 931 751 особа;
    • одужало – 548 356 осіб;
    • летальних випадків – 15 996;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 96 672 випадки;
    • Вінницька область – 20 319 випадків;
    • Волинська область – 29 390 випадків;
    • Дніпропетровська область – 50 894 випадки;
    • Донецька область – 30 896 випадків;
    • Житомирська область – 35 157 випадків;
    • Закарпатська область – 26 685 випадків;
    • Запорізька область – 44 693 випадки;
    • Івано-Франківська область – 41 356 випадків;
    • Київська область – 50 666 випадків;
    • Кіровоградська область – 7 515 випадків;
    • Луганська область – 8 359 випадків;
    • Львівська область – 55 291 випадок;
    • Миколаївська область – 25 287 випадків;
    • Одеська область – 61 038 випадків;
    • Полтавська область – 30 783 випадки;
    • Рівненська область – 37 417 випадків;
    • Сумська область – 36 599 випадків;
    • Тернопільська область – 31 874 випадки;
    • Харківська область – 63 732 випадки;
    • Херсонська область – 14 858 випадків;
    • Хмельницька область – 35 632 випадки;
    • Черкаська область – 33 254 випадки;
    • Чернівецька область – 37 467 випадків;
    • Чернігівська область – 25 917 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 15 грудня, зафіксовано зростання нових випадків коронавірусу, хворобу виявили ще у 10 622 людей

     Читайте також: Новорічні корпоративи під час пандемії. Як обійти заборону уряду? 

     

    Теги: медицина лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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