Оперативні дані. Covid-19 виявили ще у понад 12 тисяч українців
Вчора до українських лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 2 997 осіб
За минулу добу 16 грудня в Україні виявили 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників. Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов.
Зазначимо, що днем раніше, за позаминулу добу, в Україні хворобу виявили у 10 622 людей.
Він повідомив, що вчора до лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 2 997 осіб. Померло від ускладнень хвороби – 252 пацієнта. Крім того за даними МОЗ вчора одужало 12 939 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 931 751 особа;
- одужало – 548 356 осіб;
- летальних випадків – 15 996;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 96 672 випадки;
- Вінницька область – 20 319 випадків;
- Волинська область – 29 390 випадків;
- Дніпропетровська область – 50 894 випадки;
- Донецька область – 30 896 випадків;
- Житомирська область – 35 157 випадків;
- Закарпатська область – 26 685 випадків;
- Запорізька область – 44 693 випадки;
- Івано-Франківська область – 41 356 випадків;
- Київська область – 50 666 випадків;
- Кіровоградська область – 7 515 випадків;
- Луганська область – 8 359 випадків;
- Львівська область – 55 291 випадок;
- Миколаївська область – 25 287 випадків;
- Одеська область – 61 038 випадків;
- Полтавська область – 30 783 випадки;
- Рівненська область – 37 417 випадків;
- Сумська область – 36 599 випадків;
- Тернопільська область – 31 874 випадки;
- Харківська область – 63 732 випадки;
- Херсонська область – 14 858 випадків;
- Хмельницька область – 35 632 випадки;
- Черкаська область – 33 254 випадки;
- Чернівецька область – 37 467 випадків;
- Чернігівська область – 25 917 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 15 грудня, зафіксовано зростання нових випадків коронавірусу, хворобу виявили ще у 10 622 людей.