Новорічні корпоративи під час пандемії. Як обійти заборону уряду?

Скасувати не можна проводити

З 19 грудня в Україні опинилися під забороною весілля, банкети, а також новорічні корпоративи. Табу на проведення святкових заходів в кафе і ресторанах буде діяти як мінімум до весни (28 лютого). Згідно з новими правилами, за одним столом в закладі харчування можуть перебувати не більше чотирьох повнолітніх осіб, а відстань між столами повинна складати не менше двох метрів.

За таких умов розважальні заклади в Україні опинились без заробітку у найгарячішу для себе пору, а українські компанії постали перед вибором: лишатися цього року без новорічних корпоративів чи шукати нетрадиційні варіанти святкування колективом.

Командний дух онлайн

Потрібно визнати: якщо для працівників різних компаній скасування звичної новорічної вечірки означає легке розчарування, то для менеджерів івент-агенцій відсутність замовлень на корпоративи – справжня катастрофа.

Саме тому, аби виживати, такий бізнес спрямовує весь свій креатив на створення альтернативних пропозицій. І вони в умовах зими не обмежуються варіантом прогулянково-спортивного формату.

За словами представника івент-агентства «Шаленій» Руслана Сабалдаша, у тренді нині онлайн-корпоративи. «Це ноухау, раніше такого не було, бо у людей був запит на живе спілкування, емоції. Щодо бюджетів, то вони не набагато дешевші, оскільки є чимало технічних нюансів. За онлайн-заходи найчастіше компанії – малий і середній бізнес – готові сплачувати 20-30 тис. грн», – розповів він «Главкому».

Привітання онлайн буде цього року в моді. Фото з відкритих джерел

Проходити такий онлайн-захід може по-різному.

Перший варіант – через Zoom. «Підключається весь колектив, їх розважає ведучий, відбувається якась гра чи майстер-клас. Перед майстер-класом ми відправляємо кожному бокси із, наприклад, якоюсь стравою, а під час безпосередньо заходу ведучий розказує історію цієї страви, із якими напоями краще вживати тощо», – пояснює Руслан.

Другий варіант – різні ігрові формати. В основному вони відбуваються через так звану VR-технологію – тобто virtual reality, штучна реальність.

VR – створений технічними засобами світ, який передається людині через його відчуття: зір, слух, дотик і інші. Віртуальна реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив. Для створення переконливого комплексу відчуттів реальності комп'ютерний синтез властивостей і реакцій віртуальної реальності проводиться в реальному часі. Втілюється завдяки низці технологій: починаючи від шолома віртуальної реальності, закінчуючи спеціальним дисплеєм та гаджетами з ним у комплекті.

Третій варіант – квести.

Разом із тим, як розповідають в агентстві Rush, проведення онлайн-корпоратив – опція, яку можуть дозволити собі не всі агентства. Принаймні, на цей Новий рік. За словами представника агентства Влада Ясенка, технології, які застосовуються для організації таких заходів, дуже дорогі, тобто на всі охочі надавати такі послуги можуть вкласти гроші в потрібне обладнання. При цьому ніхто напевне не знає, що така інвестиція окупиться, а не прискорить банкрутство івент-компанії.

Онлайн-івент

Приклади масштабних онлайн-корпоративів в Україні вже є. Піонером в цій справі стала Регіональна газова компанія. 17 листопада за підтримки Film.Ua Entertainment компанія масштабно відсвяткувала своє 10-річчя. «Пандемія змусила нас наново оцінити значення таких буденних речей, як безпека й людське спілкування. Аби весь наш 38-тисячний колектив зміг безпечно відсвяткувати ювілей, ми використовували нові технології, які дали змогу спілкуватися й чути один одного дистанційно», – зазначив Олег Никоноров, директор РГК.

У компанії повідомили, що для масштабного онлайн-івенту було підготовлено безліч креативних сюжетів силами компаній з 16 регіонів, які працюють під брендом РГК. Ці сюжети були розміщені на онлайн-платформі (створеної спеціально для івенту), де кожен гість мав змогу обрати одну з декількох розважальних програм, які транслювалися паралельно. За чотири години прямого ефіру організатори встигли зробити велику перекличку, справжній телеміст між регіональними представництвами, презентувати новий логотип компанії, показати приголомшливий концерт колективу Freedom Jazz, транслювати вітальну промову директора.

10-річчя РГК. Свято повністю пройшло в онлайн-форматі

Онлайн-подію такого масштабу в Україні було проведено вперше.

Корпоратив за столом: чи варто ризикувати?

Попри заборону і попередження від уряду знайдуться керівники компаній, які спробують все-таки не відступати від традицій і зібрати за одним столом колектив – навіть якщо цей самий стіл доведеться накривати просто в офісі чи десь в орендованому приміщенні.

До слова, альтернативні ресторанам місця святкування Нового року шукають і прості українці, які збираються провести свято у широкому родинному колі.

Так, згідно з результатами дослідження онлайн-сервісу OLX, попит на добову оренду будинків для зустрічі Нового року в порівнянні з минулим роком збільшився на 24%, для квартир цей показник склав + 3%.

«Кожним оголошенням про оренду будинку цікавилась 21 людина, а квартири – 11. І хоча в зв'язку з потенційним локдауном більшість зустрічає 2021 рік у своїх містах, українці все одно шукають можливість відсвяткувати Новий рік, орендуючи житло з сім'єю або друзями», – сказано в повідомленні.

Відзначається, що попит на добову оренду квартир в обласних центрах найбільше виріс у Тернополі - на 13%, Черкасах - 12% і Чернівцях - понад 10.

Попит на будинки в великих містах виріс набагато більше. Так, в Одесі цікавилися орендою будинків на 35% активніше у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, а у Львові та Харкові попит виріс на 17% і 14% відповідно. У столиці інтерес до приватних будинків збільшився на 30%.

Епідеміолог Андрій Александрін вельми критично ставиться до ідеї проведення традиційних корпоративів чи багатолюдних родинних заходів під час спалаху коронавірусної інфекції. На його думку, краще у цій особливі дні – поберегтися і не ризикувати. «У першу чергу треба розуміти, про який колектив йдеться. Якщо це колектив з десяти людей, який не може працювати онлайн і зараз працює щодня з офісу, це одна річ. Інша – якщо начальство хоче зібрати колектив із 300 людей у приміщенні, де вони будуть випивати, спілкуватись і обніматись. Особисто я однозначно проти корпоративів зараз. Краще відсвяткувати Новий рік у вузькому сімейному колі – тобто з людьми, з якими ми проживаємо в одній квартирі», – зазначив фахівець у коментарі «Главкому».

Лікар бачить тільки один більш-менш безпечний варіант проведення новорічної вечірки: просто неба. «Якщо вже так сильно хочеться провести корпоратив, то нехай він хоча б буде на свіжому повітрі – приміром, можна усім колективом покататися на лижах», – пропонує інфекціоніст.

Цьогоріч традиційні святкування є небезпечними – бажано утриматися чи обрати онлайн формат. Фото: nbcnews.com

В івент-агентстві «Шаленій!» «Главкому» розповіли про ще одну проблему, яка виникає під час проведення поодиноких офлайн-заходів цьогоріч. Не всі учасники таких заходів готові дотримуватись правил безпеки. «Ми ретельно ставимося до дотримання усіх протиепідемічних заходів: маски, рукавички, санітайзери… Гостей також попереджаємо. Але трапляється, що хтось із членів колективу ігнорує, приміром, маски. А робити зауваження ми не можемо – часто трапляється, що люди негативно реагують. Тож ми можемо тільки нагадувати про необхідність дотримання правил», – констатував Руслан Сабалдаш.

Наталія Сокирчук, «Главком»