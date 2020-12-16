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    Covid-19 за добу виявили у понад 10 тисячі українців

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    Понад 12 тисяч пацієнтів протягом доби одужали - Covid-19 за добу виявили у понад 10 тисячі українців
    Понад 12 тисяч пацієнтів протягом доби одужали
    Фото: пресслужба Чернівецької ОДА

    За минулу добу медики зробили більше тестів, ніж днем раніше

    В Україні фіксують ріст нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 10 622 людини. Найбільше заражень в Києві та Одеській області. Зазначимо, що днем раніше, за добу 14 грудня, в Україні виявили значно менше нових хворих на Covid-19 - 8,4 тисячі. Водночас і тестів було зроблено днем раніше 55 856, а вчораа - 63 445 загалом. 

    Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    Зокрема, за минулу добу захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.

    Також вчора було госпіталізовано 3 242 особи. Від ускладнень хвороби померли 264 пацієнти.

    Одужало – 12 549 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 919 704 особи;
    • одужало – 535 417 осіб;
    • летальних випадків – 15 744;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • Київ – 95 160 випадків;
    • Вінницька область – 20 093 випадки;
    • Волинська область – 28 923 випадки;
    • Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
    • Донецька область – 30 466 випадків;
    • Житомирська область – 34 611 випадків;
    • Закарпатська область – 26 432 випадки;
    • Запорізька область – 43 835 випадків;
    • Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
    • Київська область – 50 040 випадків;
    • Кіровоградська область – 7 375 випадків;
    • Луганська область – 8 166 випадків;
    • Львівська область – 54 833 випадки;
    • Миколаївська область – 24 749 випадків;
    • Одеська область – 59 974 випадки;
    • Полтавська область – 30 466 випадків;
    • Рівненська область – 36 974 випадки;
    • Сумська область – 36 251 випадок;
    • Тернопільська область – 31 581 випадок;
    • Харківська область – 63 178 випадків;
    • Херсонська область – 14 643 випадки;
    • Хмельницька область – 35 157 випадків;
    • Черкаська область – 32 803 випадки;
    • Чернівецька область – 37 266 випадків;
    • Чернігівська область – 25 330 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Захначимо також, що за даними ВООЗ за тиждень у світі коронавірусом заразилася рекордна кількість людей. Майже половина всіх нових випадків інфікування припала на Північну і Південну Америку.

    Найбільше хворих виявили за тиждень в США - 1,45 мільйона осіб. Також в п'ятірці країн увійшли Бразилія (300 тисяч випадків), Туреччина (220 тисяч випадків), Індія (210 тисяч випадків) і Росія (193 тисячі випадків).

    За даними Університету Джона Хопкінса, всього в світі коронавірус діагностували у 73 475 980 мільйонів осіб, 1 635 427 померли.

     

    Теги: медицина лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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