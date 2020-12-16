Covid-19 за добу виявили у понад 10 тисячі українців
За минулу добу медики зробили більше тестів, ніж днем раніше
В Україні фіксують ріст нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 10 622 людини. Найбільше заражень в Києві та Одеській області. Зазначимо, що днем раніше, за добу 14 грудня, в Україні виявили значно менше нових хворих на Covid-19 - 8,4 тисячі. Водночас і тестів було зроблено днем раніше 55 856, а вчораа - 63 445 загалом.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Зокрема, за минулу добу захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.
Також вчора було госпіталізовано 3 242 особи. Від ускладнень хвороби померли 264 пацієнти.
Одужало – 12 549 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 919 704 особи;
- одужало – 535 417 осіб;
- летальних випадків – 15 744;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 95 160 випадків;
- Вінницька область – 20 093 випадки;
- Волинська область – 28 923 випадки;
- Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
- Донецька область – 30 466 випадків;
- Житомирська область – 34 611 випадків;
- Закарпатська область – 26 432 випадки;
- Запорізька область – 43 835 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
- Київська область – 50 040 випадків;
- Кіровоградська область – 7 375 випадків;
- Луганська область – 8 166 випадків;
- Львівська область – 54 833 випадки;
- Миколаївська область – 24 749 випадків;
- Одеська область – 59 974 випадки;
- Полтавська область – 30 466 випадків;
- Рівненська область – 36 974 випадки;
- Сумська область – 36 251 випадок;
- Тернопільська область – 31 581 випадок;
- Харківська область – 63 178 випадків;
- Херсонська область – 14 643 випадки;
- Хмельницька область – 35 157 випадків;
- Черкаська область – 32 803 випадки;
- Чернівецька область – 37 266 випадків;
- Чернігівська область – 25 330 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Захначимо також, що за даними ВООЗ за тиждень у світі коронавірусом заразилася рекордна кількість людей. Майже половина всіх нових випадків інфікування припала на Північну і Південну Америку.
Найбільше хворих виявили за тиждень в США - 1,45 мільйона осіб. Також в п'ятірці країн увійшли Бразилія (300 тисяч випадків), Туреччина (220 тисяч випадків), Індія (210 тисяч випадків) і Росія (193 тисячі випадків).
За даними Університету Джона Хопкінса, всього в світі коронавірус діагностували у 73 475 980 мільйонів осіб, 1 635 427 померли.