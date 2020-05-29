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    Оперативні дані МОЗ. Майже 500 пацієнтів одужало від Covid-19 за добу

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    На Covid-19 в Україні за час пандемії захворіло 22 811 осіб - Оперативні дані МОЗ. Майже 500 пацієнтів одужало від Covid-19 за добу
    На Covid-19 в Україні за час пандемії захворіло 22 811 осіб

    Загалом в Україні вже одужали 8934 пацієнти, які хворіли на коронавірус

    В Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 — померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів. 

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

    Він зазначив, що хворобу виявили, зокрема, у 66 дітей та 66 медиків. До лікарень минулої доби було направлено 106 осіб із коронавірусною інфекцією. Загалом на Covid-19 в Україні за час пандемії захворіло 22 811 осіб. Із них 8 934 пацієнти одужали, а 679 — померли. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22811
    • Хворіють
      13198
    • Одужали
      8934
    • Померли
      679

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків Covid-19, з них за добу - 477.

    Зазнаачимо, що кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу Covid-19 в світі перевищила 5,808 мільйонів.

     Читайте також: 
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    Міністерство охорони здоров'я міністр медицина Максим Степанов хвороби коронавірус
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