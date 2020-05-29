Оперативні дані МОЗ. Майже 500 пацієнтів одужало від Covid-19 за добу



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На Covid-19 в Україні за час пандемії захворіло 22 811 осіб

Загалом в Україні вже одужали 8934 пацієнти, які хворіли на коронавірус

В Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 — померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що хворобу виявили, зокрема, у 66 дітей та 66 медиків. До лікарень минулої доби було направлено 106 осіб із коронавірусною інфекцією. Загалом на Covid-19 в Україні за час пандемії захворіло 22 811 осіб. Із них 8 934 пацієнти одужали, а 679 — померли.

Коронавірус в Україні

Всього 22811

Хворіють 13198

Одужали 8934

Померли 679

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків Covid-19, з них за добу - 477.

Зазнаачимо, що кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу Covid-19 в світі перевищила 5,808 мільйонів.

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