Кількість випадків зараження Covid-19 у світі перевищила 5,8 млн



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Кількість випадків зараження Covid-19 у світі перевищила 5,8 млн

За останню добу було виявлено понад 116 тисяч нових випадків зараження

Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу Covid-19 в світі перевищила 5,808 мільйонів.

Про це повідомляється на сайті американського університету Джона Хопкінса.

Число летальних випадків наближається до 360 тисяч.

За останню добу було виявлено понад 116 тисяч нових випадків зараження. Більшість із них — в США та Бразилії.

Ці країни також знаходяться на першому та другому місці за кількістю діагностованих випадків коронавірусу. В США виявили понад 1,7 мільйонів випадків зараження, а в Бразилії - понад 438 тисяч.

На третьому місці за кількістю випадків зараження Covid-19 знаходиться Росія (понад 179 тисяч), а на четвертому — Велика Британія (понад 270 тисяч).

Замикає ТОП-5 країн за кількістю хворих Іспанія, де діагностували більше 237 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Нещодавно в Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомили, що епіцентр епідемії коронавірусу наразі знаходиться в Північній і Південній Америці.

США стали першою країною, де від коронавірусу померли понад 100 тисяч людей.

Коронавірус в Україні

Всього 22811

Хворіють 13198

Одужали 8934

Померли 679

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків Covid-19, з них за добу - 477.

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