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    «Опора» назвала найбільших прогульників Ради

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    «Опора» назвала найбільших прогульників Ради

    40 українських парламентарів не голосували чи були відсутніми у понад 90% голосувань

    Найбільшими прогульниками Верховної Ради VIII скликання стали Сергій Клюєв, Вадим Рабінович і Костянтин Жеваго.

    Про це повідомляє прес-служба громадянської мережі «Опора».

    «40 українських парламентарів не голосували чи були відсутніми у понад 90% голосувань. Натомість лише 9 нардепів навпаки старанно голосували і не брали участь у менше ніж 10% голосувань», – йдеться у повідомленні. 

    При цьому найбільшими прогульниками Верховної Ради VIII скликання, за даними ОПОРИ, стали Сергій Клюєв, Вадим Рабінович, Костянтин Жеваго, Сергій Льовочкін, Юхим Звягільський, Дмитро Ярош, Олександр Онищенко, Віталій Чепинога, Євгеній Мураєв, Сергій Ларін, Євген Бакулін та Юлія Льовочкіна.

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    Водночас у розрізі лідерів парламентських фракцій і груп найбільш старанно брали участь у голосуваннях Артур Герасимов – 81%, Максим Бурбак та Олег Березюк – 72%. Натомість найгірше висловлювали свою позицію у сесійній залі Олександр Вілкул – 11% та Віталій Хомутиннік – 10%. 

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