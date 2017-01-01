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    Думки вголос

    Що варто зробити, щоб українські депутати почали ефективніше працювати

    Подивіться трансляції з Європарламенту або Бундестагу - під час голосувань всі сидять на своїх місцях і голосують
    Мовою оригіналу Народные депутаты на любят ходить на заседания. То и дело зал фактически пуст, кворума нет.Но достаточно взглянуть на зал (хоть с балкона, хоть по телевизору), как становиться ясным – депутатам физически неудобно в этом зале. Ведь посмотрите – они почти не сидят на рабочих местах, они стоят, ходят по залу, не находя
    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 19:08
    • Розсилка

    Подивіться трансляції з Європарламенту або Бундестагу - під час голосувань всі сидять на своїх місцях і голосують

    Мовою оригіналу

    Народные депутаты на любят ходить на заседания. То и дело зал фактически пуст, кворума нет.
    Но достаточно взглянуть на зал (хоть с балкона, хоть по телевизору), как становиться ясным – депутатам физически неудобно в этом зале. Ведь посмотрите – они почти не сидят на рабочих местах, они стоят, ходят по залу, не находя себе места в зале выходят в кулуары.

    А там тоже тесно. Когда собирается несколько сот депутатов, масса их помощников, журналистов, и прочих непонятных личностей, атмосфера как автобусе в час пик.

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    Выход напрашивается один – надо построить для парламента новое современное здание с удобным залом заседания. Ведь посмотрите трансляции из Европарламента или Бундестага – во время голосований все сидят как суслики на своих местах и голосуют.

    И желательно строить не в центре, чтобы центр города немного разгрузился. А то ведь по Грушевского в дни пленарных заседаний не проехать, не пройти – повсюду припаркованы машины депутатов и митингующие граждане.

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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