Що варто зробити, щоб українські депутати почали ефективніше працювати

Подивіться трансляції з Європарламенту або Бундестагу - під час голосувань всі сидять на своїх місцях і голосують

Мовою оригіналу Народные депутаты на любят ходить на заседания. То и дело зал фактически пуст, кворума нет.Но достаточно взглянуть на зал (хоть с балкона, хоть по телевизору), как становиться ясным – депутатам физически неудобно в этом зале. Ведь посмотрите – они почти не сидят на рабочих местах, они стоят, ходят по залу, не находя

Подивіться трансляції з Європарламенту або Бундестагу - під час голосувань всі сидять на своїх місцях і голосують

Мовою оригіналу

Народные депутаты на любят ходить на заседания. То и дело зал фактически пуст, кворума нет.

Но достаточно взглянуть на зал (хоть с балкона, хоть по телевизору), как становиться ясным – депутатам физически неудобно в этом зале. Ведь посмотрите – они почти не сидят на рабочих местах, они стоят, ходят по залу, не находя себе места в зале выходят в кулуары.

А там тоже тесно. Когда собирается несколько сот депутатов, масса их помощников, журналистов, и прочих непонятных личностей, атмосфера как автобусе в час пик.

Выход напрашивается один – надо построить для парламента новое современное здание с удобным залом заседания. Ведь посмотрите трансляции из Европарламента или Бундестага – во время голосований все сидят как суслики на своих местах и голосуют.

И желательно строить не в центре, чтобы центр города немного разгрузился. А то ведь по Грушевского в дни пленарных заседаний не проехать, не пройти – повсюду припаркованы машины депутатов и митингующие граждане.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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