Опозиція Венесуели призначила нове керівництво нафтової компанії PDVSA



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Напередодні в уряді Венесуели заявили про готовність до перемовин з лідером опозиції Хуаном Гуайдо

Також опозиція вирішила переобрати склад ради директорів нафтопереробної компанії Citgo

Опозиційна Національна асамблея Венесуели призначила тимчасовий новий склад ради директорів державної нафтової компанії PDVSA із метою отримання доступу до прибутків від діяльності компанії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Окрім того, опозиція вирішила переобрати склад ради директорів нафтопереробної компанії Citgo, яка контролює мережу АЗС в США і є найбільшим активом PDVSA. До керівного органу Citgo мають ввійти Луїса Паласіо, Анджел Ольмета, Луїс Орданета, Едгар Рінкон, які перебувають зараз в США, а також один американець.

Ніколас Мадуро вже пообіцяв не допустити того, щоб активи Citgo були розкрадені. На сьогодні не ясно, як саме опозиція планує надати доступ новому керівництву до управління компаніями. Очікується, що після відповідного рішення Національної асамблеї почнуться зустрічні судові розгляди щодо легітимності відповідного рішення.

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Національна нафтова компанія Венесуели PDVSA почала переводити рахунки своїх спільних підприємств до «Газпромбанку» (РФ).

Нагадаємо, в уряді Венесуели заявили про готовність до перемовин з лідером опозиції Хуаном Гуайдо заради вирішення кризи у державі.