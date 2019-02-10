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    У світі

    Нафтова компанія Венесуели почала переводити свої гроші в Росію

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    <p>США ввели санкції проти PDVSA 28 січня</p> <div></div> - Нафтова компанія Венесуели почала переводити свої гроші в Росію

    США ввели санкції проти PDVSA 28 січня

    PDVSA на тлі санкцій США запропонувала своїм бізнес-партнерам переказувати кошти на новий рахунок в російському банку

    Національна нафтова компанія Венесуели PDVSA почала переводити рахунки своїх спільних підприємств до «Газпромбанку» (РФ). Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

    За інформацією агентства, PDVSA на тлі санкцій США запропонувала своїм бізнес-партнерам переказувати кошти на новий рахунок в російському банку. Серед цих компаній - американська Chevron, норвезька Equinor і французька Total.

    США ввели санкції проти PDVSA 28 січня з метою «припинити корупцію режиму Ніколаса Мадуро», щоб нинішній уряд Венесуели «не міг привласнювати собі активи народу країни». Всього були заблоковані $7 млрд на рахунках, пов'язаних з компанією.

    Нагадаємо, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком» доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник Центру латиноамериканських та іберійських студій «Casa Iberoamericana» Наталія Шевченко заявила, що Росія отримала 49,9% акцій американської нафтової компанії Citgo (штаб-квартира у Техасі, США), яка є дочірньою кампанією венесуельської державної нафтогазової компанії PDVSA, з метою подальшого тиску на США та забезпечення собі лояльності і підтримки карибських країн.

    Джерело: Росбалт

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