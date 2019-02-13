Мадуро готовий зустрітися із Гуайдо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса заявив, що опозиція має вийти «з-під контролю уряду США»

Мета зустрічі обох лідерів - вирішення кризи у Венесуелі

В уряді Венесуели заявили про готовність до перемовин з лідером опозиції Хуаном Гуайдо заради вирішення кризи у державі.

Про це 13 лютого повідомляє ANI News.

«Уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро готовий зустрітися з самопроголошеним президентом Хуаном Гуайдо без попередніх умов заради вирішення кризи у країні», - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса заявив, що переговори можливі на основі конституції Венесуели, але спершу опозиція має вийти «з-під контролю уряду США».

Нагадаємо, раніше Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС. При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом. Також до Італії приєдналася Словаччина.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

Джерело: Укрінформ