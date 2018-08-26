Опозиція закликає учасників мітингу в Кишиневі залишатися на площі до понеділка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники акції протесту у Кишиневі

Протестувальники у Молдові вимагають відставки уряду

Учасники багатотисячного антиурядового мітингу, який пройшов у неділю в Кишиневі, прийняли резолюцію з вимогою відставки уряду.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Ми вимагаємо відставки уряду під керівництвом Павла Філіпа, скасування змішаної виборчої системи і визнання результатів виборів мера Кишинева», - йдеться в резолюції.

Учасники антиурядової акції зажадали також притягти до відповідальності осіб, причетних до розкрадання понад мільярда доларів з банківської системи країни та скасування Закону про амністію капіталу. На думку авторів резолюції, Закон легалізує в країні злодійство і корупцію.

Один з лідерів опозиції, керівник партії «Платформа «Гідність і правда» Андрій Настазе подякував представникам молдавської діаспори в Брюсселі, Лондоні, Мілані, Римі, Парижі та інших містах Європи, які підтримали мітинг опозиції.

Він також закликав учасників мітингу залишатися на площі до понеділка, 27 серпня, щоб разом відсвяткувати чергову річницю незалежності Молдови.

Мітинг опозиції був організований Рухом національного опору, який був утворений за ініціативи опозиційних партій «Дія і солідарність», «Платформа «Гідність і правда», а також Ліберально-демократичною партією.