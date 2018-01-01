«Опоблок» вляпався в міжнародний скандал: Рабінович відбирає у Льовочкіна вілли у Франції

Нардеп розповів, що крім Франції, «незаконною діяльністю українських політиків зацікавилися і в Італії»

Французький суд заарештував маєток народного депутата від Опозиційного блоку Сергія Льовочкіна на вимогу народного депутата України, лідера політичної партії «За життя» Вадима Рабіновича. Про це розповів сам Рабінович під час прес-конференції в інформаційному агентстві УНІАН. «Багато років нашу країну грабують



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Нардеп розповів, що крім Франції, «незаконною діяльністю українських політиків зацікавилися і в Італії»

Французький суд заарештував маєток народного депутата від Опозиційного блоку Сергія Льовочкіна на вимогу народного депутата України, лідера політичної партії «За життя» Вадима Рабіновича. Про це розповів сам Рабінович під час прес-конференції в інформаційному агентстві УНІАН.

«Багато років нашу країну грабують по одному і тому ж принципу - приходить якась влада, набирає, розкрадає півкраїни, потім вона їде за кордон: в Європах, Америках, Антігуа будуються величезні замки, вілли - і все це йде. Я думаю, що сьогодні - день, який змінить історію нашої країни, тому що з сьогоднішнього дня ніхто з тих, хто обкрадає Україну і думає, що там - в Європі чи Америці - його не дістануть, більше не буде так думати. Вони будуть розуміти, що недоторканних більше немає», - заявив нардеп.

На підтвердження своїх слів він надав журналістам документи з суду Ніцци (Франція).

«Я хочу надати суспільству документи суду Ніцци, який вперше в історії нашої країни заарештував на вимогу народного депутата України Вадима Рабіновича маєток сімейки Льовочкіних. Причому цей маєток вказано разом з вартістю. Перший маєток, який я заарештував, коштував 40 млн євро, але там поруч виявився ще один, він сюди внесений. Я хочу, щоб ви задумалися - одне єдине сімейство, один єдиний будинок - майже 2 мільярди! Французький суд зрозумів, що у сім'ї, яка ніколи в житті не працювала в бізнесі, а тільки на чолі адміністрації президента, не може бути будинок за 2 мільярди», - зазначив нардеп.

При цьому він підкреслив, що подавав позов, вимагаючи повернути награбоване на користь держави Україна.

«Ми багато років читаємо про суди за кордоном. Наші чиновники і олігархи судяться один з одним, хто з них кому що винен. Я подав до суду, і там судове рішення на користь держави Україна. Ми повинні методично вилучити всі такі маєтки. Ми почали працювати з п'ятьма країнами. Ви не уявляєте, яка сума вимальовується - ми повернемо до бюджету 200 млрд вже протягом цього року», - впевнений Рабінович.

Для цього він звернувся до представників НАБУ, СБУ, МВС та інших профільних органів. Нардеп підкреслив, що він «не боїться погроз і буде далі продовжувати викриття корупціонерів».

«Потрібні три речі, щоб боротися з корупцією: бажання, чесність і сміливість. Бажання, я дивлюся, особливо ні у кого немає, крім мене. Чесність потрібна, тому що мені чого тільки не пропонували за ці останні дні. А сміливість, тому що потім перейшли до погроз. Я не боюся їх загроз. Вони розв'язали проти мене інформаційну війну - Льовочкін, Бойко. Вони розповідають, що у мене там є якісь маєтки в Ізраїлі, ще десь ... Якщо вони у мене що-небудь знайдуть, тут або за кордоном, нехай відразу забирають і передають дитячому будинку, в АТО. Я сподіваюся, що пан Льовочкін зараз так само чесно передасть свій маєток», - зазначив депутат.

Він розповів, що крім Франції, «незаконною діяльністю українських політиків зацікавилися і в Італії».

«Я сьогодні їду до Франції, потім до Італії на зустріч з суддями. Ми там теж накопали на дуже цікавого персонажа нашої політики. Я намагаюся це довести, і повірте, це дійсно складно. Їх просто бояться. Але не треба цього робити. Вони з сьогоднішнього дня будуть розуміти, що навіть якщо вони вкрали і втекли, то ми знайдемо їх і там»,- резюмував Рабінович.