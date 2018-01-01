Оприлюднені несподівані результати обстеження Трампа

Лікар Білого дому Ронні Джексон провів обстеження президента та оприлюднив результати

Чинний Президент США Дональд Трамп пройшов повне медичне обстеження після гострих звинувачень щодо його непридатності для роботи. Зокрема, критикували розумові здібності глави Білого дому. Про це повідомило Daily Mail. Лікар Білого дому Ронні Джексон провів обстеження президента та оприлюднив результати. Так, за словами медика, у Дональда Трампа



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Фото: АР Президент США Дональд Трамп

Лікар Білого дому Ронні Джексон провів обстеження президента та оприлюднив результати

Чинний Президент США Дональд Трамп пройшов повне медичне обстеження після гострих звинувачень щодо його непридатності для роботи. Зокрема, критикували розумові здібності глави Білого дому.

Про це повідомило Daily Mail.

Лікар Білого дому Ронні Джексон провів обстеження президента та оприлюднив результати. Так, за словами медика, у Дональда Трампа виявили ожиріння – індекс маси його тіла становить 30,3 при рості 65 дюймів та вазі 239 фунтів. Це не шкодить його здоров'ю та енергійності, однак Ронні Джексон порадив главі США дотримуватись дієти та збільшити кількість фізичних вправ.

Окрім цього, лікар відзначив, що. не зважаючи на сидячий спосіб життя, Дональд Трамп має непогані показники аналізів. Це може також свідчити про хороші гени.

«У нього багато енергії та витривалості, він не палить і не вживає алкоголю. У Трампа неймовірно хороші гени», – зазначив Ронні Джексон.

Відомо, що це перше медичне обстеження Дональда Трампа з часу початку його президентства. Процедуру проводили у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда, що розташований в штаті Меріленд.

Білий дім представив вельми скупу інформацію про майбутній огляд, відзначивши лише, що психічний стан Трампа не буде предметом обстеження. За повідомленнями ЗМІ, лікарі повинні були перевірити у президента кров, серце, легені, травний тракт, рухово-опорний апарат, зір і шкіру.

Нещодавно опублікована скандальна книга «Вогонь і лють: Всередині Білого дому при Трампі» викликала в США дебати про стан здоров'я президента. Автор книги - журналіст Майкл Вулф охарактеризував главу держави як «розумово нестабільну» людину. Трамп у відповідь на це назвав себе «дуже стабільним генієм». Цілий ряд конгресменів вже висловлювалися за проведення психічного обстеження Дональда Трампа.

Нагадаємо, Трамп вважає, що навряд чи йому доведеться офіційно давати свідчення спеціальному прокурору Мюллеру в рамках розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США.