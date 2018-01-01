Трамп пройде детальне медичне обстеження

71-річний Трамп пройде перше медичне обстеження в якості головнокомандувача

Глава Білого дому у п'ятницю пройде першу процедуру детальних медичних тестів для оцінки стану його здоров'я. Про це повідомив у четвер центральний американський телеканал ABC News із посиланням на Білий дім. «Через рік свого президентства, 71-річний Трамп – найстарша людина, яка коли-небудь отримала цю посаду – пройде



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Дональд Трамп

71-річний Трамп пройде перше медичне обстеження в якості головнокомандувача

Глава Білого дому у п'ятницю пройде першу процедуру детальних медичних тестів для оцінки стану його здоров'я.

Про це повідомив у четвер центральний американський телеканал ABC News із посиланням на Білий дім.

«Через рік свого президентства, 71-річний Трамп – найстарша людина, яка коли-небудь отримала цю посаду – пройде перше медичне обстеження в якості головнокомандувача. У п'ятницю Трамп відправиться до Національного військового медичного центру імені Уолтера Ріда», - зазначається в повідомленні.

Очікується, що нинішній глава Білого дому «пройде перевірку стану свого здоров'я в широкому діапазоні категорій» та буде оглянутий групою лікарів-спеціалістів під наглядом особистого лікаря президента контр-адмірала Ронні Джексона.

Джексон служив лікарем Білого дому протягом останніх трьох адміністрацій. Він був головним лікарем президента Барака Обами і зараз стежить за станом здоров'я президента Трампа.

При цьому звертається увага, що обстеження Трампа відбувається на тлі недавніх сумнівів щодо його стану здоров'я після виходу книги «Вогонь та лють: всередині Білого дому Трампа».

Крім того, особливу увагу звертає на себе обмежена кількість інформації, яка була оприлюднена раніше щодо здоров'я Трампа.

Речниці Білого дому Сара Сандерс зазначила, що звіт перевірки буде оприлюднений після її завершення. Втім, залишається незрозумілим, чи буде цей звіт таким же деталізованим, як під час перевірок попередніх президентів США.

Нагадаємо, Трамп вважає, що навряд чи йому доведеться офіційно давати свідчення спеціальному прокурору Мюллеру в рамках розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

Джерело: Укрінформ