Оприлюднено фотороботи підозрюваних, які обстріляли автомобіль офіцера поліції в Ужгороді



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Фото: mukachevo.net

У скоєнні замаху на життя працівника правоохоронного органу поліція підозрює двох осіб

Поліція оприлюднила фотороботи підозрюваних в обстрілі в Ужгороді автомобіля начальника облуправління захисту економіки Нацполіції України Андрія Іванківа.

У скоєнні замаху на життя працівника правоохоронного органу поліція підозрює двох осіб.

Поліцейські повідомили прикмети підозрюваних:

«Зріст 175 см. Вік до 25 років, одягнутий: синя куртка до коліна, на голові мав перуку сивого кольору, також капюшон, окуляри темного кольору, на куртці на поясі чорного кольору тканинна кобура, у кобурі зброя рукояткою вперед, темні спортивні штани, кеди світлого кольору».

«Особа на велосипеді, вік 24–25 років, круглолиций, волосся коротке русяве, штани темного кольору, майка сірого кольору, попередньо може направлятися в мікрорайон Новий міста Ужгород».

11 липня невідомі п'ять разів вистрілили в автомобіль Іванківа, коли він їхав на роботу.

Голова Нацполіції Сергій Князєв назвав однією з головних версій замаху на офіцера його ефективну діяльність.

Андрій Іванків унаслідок нападу не постраждав.