  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оприлюднено фотороботи підозрюваних, які обстріляли автомобіль офіцера поліції в Ужгороді

    • Розсилка
    Оприлюднено фотороботи підозрюваних, які обстріляли автомобіль офіцера поліції в Ужгороді
    Фото: mukachevo.net

    У скоєнні замаху на життя працівника правоохоронного органу поліція підозрює двох осіб

    Поліція оприлюднила фотороботи підозрюваних в обстрілі в Ужгороді автомобіля начальника облуправління захисту економіки Нацполіції України Андрія Іванківа.

    У скоєнні замаху на життя працівника правоохоронного органу поліція підозрює двох осіб.

    Поліцейські повідомили прикмети підозрюваних:

    Читайте також

    «Зріст 175 см. Вік до 25 років, одягнутий: синя куртка до коліна, на голові мав перуку сивого кольору, також капюшон, окуляри темного кольору, на куртці на поясі чорного кольору тканинна кобура, у кобурі зброя рукояткою вперед, темні спортивні штани, кеди світлого кольору».

    «Особа на велосипеді, вік 24–25 років, круглолиций, волосся коротке русяве, штани темного кольору, майка сірого кольору, попередньо може направлятися в мікрорайон Новий міста Ужгород».

    11 липня невідомі п'ять разів вистрілили в автомобіль Іванківа, коли він їхав на роботу.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Оприлюднено фотороботи підозрюваних, які обстріляли автомобіль офіцера поліції в Ужгороді
    Оприлюднено фотороботи підозрюваних, які обстріляли автомобіль офіцера поліції в Ужгороді
    Оприлюднено фотороботи підозрюваних, які обстріляли автомобіль офіцера поліції в Ужгороді
    Оприлюднено фотороботи підозрюваних, які обстріляли автомобіль офіцера поліції в Ужгороді
    Оприлюднено фотороботи підозрюваних, які обстріляли автомобіль офіцера поліції в Ужгороді
    Оприлюднено фотороботи підозрюваних, які обстріляли автомобіль офіцера поліції в Ужгороді

    Голова Нацполіції Сергій Князєв назвав однією з головних версій замаху на офіцера його ефективну діяльність.

    Андрій Іванків унаслідок нападу не постраждав.

    Читайте також
    зброя автомобіль Ужгород Сергій Князєв поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ