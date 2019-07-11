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    В Ужгороді обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки (фото, відео)

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    В Ужгороді обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки (фото, відео)
    Фото: mukachevo.net

    Нападник знаходився на пустирі по інший бік дороги. На місці працюють експерти і слідчі поліції

    В Ужгороді обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки. Про це повідомив та опублікував світлини закарпатський журналіст Віталій Глагола. За його даними, мова йде про Андрія Іванківа. Про це пише видання «Мукачево.net».

    «За інформацією із джерел в поліції - ніхто не постраждав. Обстріл стався близько 9 ранку коли чоловік їхав на роботу. Автомобіль Хюндай ІХ35 прийняв на себе 4 кулі - два в передні пасажирські двері, одну в переднє праве крило і одну в кришку багажника. Стрілянина трапилась на розі вулиць Осипенка та Загорської», - пише Глагола.

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    За словами журналіста, зловмисник вчинив кілька пострілів.

    Наразі причини стрілянини невідомі.

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    В Ужгороді обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки (фото, відео)
    В Ужгороді обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки (фото, відео)
    В Ужгороді обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки (фото, відео)
    В Ужгороді обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки (фото, відео)
    В Ужгороді обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки (фото, відео)
    В Ужгороді обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки (фото, відео)
    Фото: mukachevo.net

    «Нападник знаходився на пустирі по інший бік дороги. На місці працюють експерти і слідчі поліції», - додає журналіст.

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