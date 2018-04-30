Оприлюднено попередні результати виборів в ОТГ

За результатами підрахунку КВУ у 39 громадах із 40 перемогла партія «Блок Петра Порошенка»

За попередніми даними, у виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) перемогла партія «Блок Петра Порошенка». Про це свідчать дані підрахунку Комітету виборців України, повідомляється на сторінці організації у Facebook. Політсили отримали підтримку мешканців у такій кількості громад (результати голосування у 39 з 40 ОТГ):



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За результатами підрахунку КВУ у 39 громадах із 40 перемогла партія «Блок Петра Порошенка»

За попередніми даними, у виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) перемогла партія «Блок Петра Порошенка». Про це свідчать дані підрахунку Комітету виборців України, повідомляється на сторінці організації у Facebook.

Політсили отримали підтримку мешканців у такій кількості громад (результати голосування у 39 з 40 ОТГ):

БПП – 21 (враховуються лише офіційні висуванці партії - без врахування кандидатів, яких підтримувала політсила),

Самовисуванці – 13,

Батьківщина - 1,

Аграрна партія – 1,

Опозиційний блок – 1,

Радикальна партія – 1,

Наш край – 1.

Зазначається, що відсутні дані про результати виборів голови Білогірської селищної ОТГ на Хмельниччині.

Наводяться також результати голосування за партійні списки на виборах в чотирьох міських громадах - за офіційними даними підрахунку БПП:

БПП – 40 кандидатів,

Батьківщина – 20,

Радикальна партія – 11,

Опозиційний блок – 10,

Народний фронт - 6,

Народний рух України – 7,

Аграрна партія – 5,

Самопоміч – 5,

Наш край – 4,

УКРОП - 2,

Справедливість - 2.

Опублікували попередні результати голосування за кандидатів на виборах до сільських, селищних і міських рад загалом - за офіційними даними підрахунку Батьківщини. Уточнюється, що при обліку не враховували результати депутатів-самовисуванців.

Батьківщина – 277,

БПП – 212,

Аграрна партія – 106,

Наш край – 44,

Радикальна партія – 39,

УКРОП – 25,

Опозиційний блок – 20,

Самопоміч – 16,

Народний фронт – 9,

ВО «Свобода» - 6,

Громадянська позиція - 4.

Нагадаємо, в неділю, 29 квітня, в Україні вперше відбувалися вибори в 40 об'єднаних територіальних громадах. У БПП повідомили про перемогу у 26 об'єднаних тергромадах із 40. Окрім того, заявили, що активність громадян на виборах і голосування за представників президентської партії свідчить про підтримку реформи децентралізації.

Тим часом голова Комітету виборців України Олексій Кошель назвав вибори в ОТГ 29 квітня найбруднішою кампанією з 2015 року. За його даними, під час виборів було зафіксовано принаймні 25 випадків підкупу, хоча насправді цифра могла бути більшою.

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