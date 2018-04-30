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    Оприлюднено попередні результати виборів в ОТГ

    За результатами підрахунку КВУ у 39 громадах із 40 перемогла партія «Блок Петра Порошенка»
    За попередніми даними, у виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) перемогла партія «Блок Петра Порошенка». Про це свідчать дані підрахунку Комітету виборців України, повідомляється на сторінці організації у Facebook. Політсили отримали підтримку мешканців у такій кількості громад (результати голосування у 39 з 40 ОТГ):
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    За результатами підрахунку КВУ у 39 громадах із 40 перемогла партія «Блок Петра Порошенка»

    За попередніми даними, у виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) перемогла партія «Блок Петра Порошенка». Про це свідчать дані підрахунку Комітету виборців України, повідомляється на сторінці організації у Facebook.

    Політсили отримали підтримку мешканців у такій кількості громад (результати голосування у 39 з 40 ОТГ):

    • БПП – 21 (враховуються лише офіційні висуванці партії - без врахування кандидатів, яких підтримувала політсила),
    • Самовисуванці – 13,
    • Батьківщина - 1,
    • Аграрна партія – 1,
    • Опозиційний блок – 1,
    • Радикальна партія – 1,
    • Наш край – 1.

    Зазначається, що відсутні дані про результати виборів голови Білогірської селищної ОТГ на Хмельниччині.

    Наводяться також результати голосування за партійні списки на виборах в чотирьох міських громадах - за офіційними даними підрахунку БПП:

    • БПП – 40 кандидатів,
    • Батьківщина – 20,
    • Радикальна партія – 11,
    • Опозиційний блок – 10,
    • Народний фронт - 6,
    • Народний рух України – 7,
    • Аграрна партія – 5,
    • Самопоміч – 5,
    • Наш край – 4,
    • УКРОП - 2,
    • Справедливість - 2.

    Опублікували попередні результати голосування за кандидатів на виборах до сільських, селищних і міських рад загалом - за офіційними даними підрахунку Батьківщини. Уточнюється, що при обліку не враховували результати депутатів-самовисуванців.

    • Батьківщина – 277,
    • БПП – 212,
    • Аграрна партія – 106,
    • Наш край – 44,
    • Радикальна партія – 39,
    • УКРОП – 25,
    • Опозиційний блок – 20,
    • Самопоміч – 16,
    • Народний фронт – 9,
    • ВО «Свобода» - 6,
    • Громадянська позиція - 4.

    Нагадаємо, в неділю, 29 квітня, в Україні вперше відбувалися вибори в 40 об'єднаних територіальних громадах. У БПП повідомили про перемогу у 26 об'єднаних тергромадах із 40. Окрім того, заявили, що активність громадян на виборах і голосування за представників президентської партії свідчить про підтримку реформи децентралізації.

    Тим часом голова Комітету виборців України Олексій Кошель назвав вибори в ОТГ 29 квітня найбруднішою кампанією з 2015 року. За його даними, під час виборів було зафіксовано принаймні 25 випадків підкупу, хоча насправді цифра могла бути більшою.

    Читайте також: Одні вибори – багато переможців. Як БПП та «Батьківщина» жонглюють цифрами

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