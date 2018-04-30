Оприлюднено попередні результати виборів в ОТГ
- Сьогодні, 18:16
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Розсилка
За результатами підрахунку КВУ у 39 громадах із 40 перемогла партія «Блок Петра Порошенка»
За попередніми даними, у виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) перемогла партія «Блок Петра Порошенка». Про це свідчать дані підрахунку Комітету виборців України, повідомляється на сторінці організації у Facebook.
Політсили отримали підтримку мешканців у такій кількості громад (результати голосування у 39 з 40 ОТГ):
- БПП – 21 (враховуються лише офіційні висуванці партії - без врахування кандидатів, яких підтримувала політсила),
- Самовисуванці – 13,
- Батьківщина - 1,
- Аграрна партія – 1,
- Опозиційний блок – 1,
- Радикальна партія – 1,
- Наш край – 1.
Зазначається, що відсутні дані про результати виборів голови Білогірської селищної ОТГ на Хмельниччині.
Наводяться також результати голосування за партійні списки на виборах в чотирьох міських громадах - за офіційними даними підрахунку БПП:
- БПП – 40 кандидатів,
- Батьківщина – 20,
- Радикальна партія – 11,
- Опозиційний блок – 10,
- Народний фронт - 6,
- Народний рух України – 7,
- Аграрна партія – 5,
- Самопоміч – 5,
- Наш край – 4,
- УКРОП - 2,
- Справедливість - 2.
Опублікували попередні результати голосування за кандидатів на виборах до сільських, селищних і міських рад загалом - за офіційними даними підрахунку Батьківщини. Уточнюється, що при обліку не враховували результати депутатів-самовисуванців.
- Батьківщина – 277,
- БПП – 212,
- Аграрна партія – 106,
- Наш край – 44,
- Радикальна партія – 39,
- УКРОП – 25,
- Опозиційний блок – 20,
- Самопоміч – 16,
- Народний фронт – 9,
- ВО «Свобода» - 6,
- Громадянська позиція - 4.
Нагадаємо, в неділю, 29 квітня, в Україні вперше відбувалися вибори в 40 об'єднаних територіальних громадах. У БПП повідомили про перемогу у 26 об'єднаних тергромадах із 40. Окрім того, заявили, що активність громадян на виборах і голосування за представників президентської партії свідчить про підтримку реформи децентралізації.
Тим часом голова Комітету виборців України Олексій Кошель назвав вибори в ОТГ 29 квітня найбруднішою кампанією з 2015 року. За його даними, під час виборів було зафіксовано принаймні 25 випадків підкупу, хоча насправді цифра могла бути більшою.
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