Одні вибори – багато переможців. Як БПП та «Батьківщина» жонглюють цифрами

40 нових об'єднаних територіальних громад обрали собі владу

Вчора, 29 квітня, у 40 нових об'єднаних територіальних громадах у 17 областях України пройшли місцеві вибори. За даними ЦВК, у кампанії взяли участь місцеві організації 30 політичних партій. Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на



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40 нових об'єднаних територіальних громад обрали собі владу

Вчора, 29 квітня, у 40 нових об'єднаних територіальних громадах у 17 областях України пройшли місцеві вибори.

За даними ЦВК, у кампанії взяли участь місцеві організації 30 політичних партій.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на п'ятий день з дня голосування. А от підсумки голосування за депутатів у багатомандатному виборчому окрузі - не пізніш як на десятий день. Тобто до 9 травня кампанія має бути повністю завершена оголошенням офіційних результатів.

Попри це кожен з лідерів виборчих перегонів, БПП та «Батьківщина», уже заявив про… свою перемогу.

Вибори у об’єднані територіальні громади 29 квітня До складу 40 об'єднаних територіальних громад, які брали участь у виборах, увійшли 133 місцеві ради (міські – 4, селищні – 16, сільські – 113). У Вінницькій, Волинській, Донецькій, Луганській, Сумській, Херсонській областях вибори пройшли у 1 об’єднаній територіальній громаді, у Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій і Івано-Франківській областях – у 2 ОТГ, в Одеській, Рівненській і Кіровоградській областях – в 3 ОТГ, у Харківські і Дніпропетровській – в 4 ОТГ, у Запорізькій області - в 7 ОТГ. За попередніми підрахунками, у цих виборах змогли взяти участь понад 263 тисячі виборців. Для проведення зазначених виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 908 територіальних, одномандатних виборчих округів. Голосування розпочалось о 8:00 і тривало до 20:00 на 306 виборчих дільницях.

Післявиборчий блеф

Вже у перші години після виборів партії-лідери перегонів поспішили опублікувати власні результати підрахунку голосів.

Правляча БПП «Солідарність» у неділю увечері заявила про перемогу у 26 з 40 об’єднаних громадах України. Та при цьому на увазі малася лише кількісна перевага висуванців «БПП» серед обраних голів ОТГ.

За інформацією прес-служби «БПП», найбільше громад кандидати від «БПП «Солідарність» очолять у Запорізькій – 4, а також у Харківській – 3, Кіровоградській областях – 3. А у Тернопільській області партія президента нібито отримала 100-відсотковий результат – дві з двох громад, де проходили вибори у цю хвилю, очолять кандидати від БПП.

Важливий момент. Під час підрахунку переможців партія враховувала як своїх висуванців, так і тих, кого вона просто підтримувала. Наприклад, нардеп Ігор Артюшенко, коли рапортує про перемогу у Запорізькій області, зауважує, що один з чотирьох переможців йшов «за підтримки БПП». Ним став кандидат на посаду Михайлівської ОТГ.

За попередніми даними партії, «БПП» також отримала 246 мандатів депутатів місцевих рад ОТГ. У міських ОТГ, де вибори проводились за партійними списками, партія отримала перше місце – 40 мандатів зі 112. Інші партії: ВО «Батьківщина» – 20 мандатів, Радикальна партія -11, Опоблок – 10, Народний Рух України – 7, Самопоміч – 5, Аграрна партія – 5.

Інфографіка за результатами виборів, версія «БПП»

Другий лідер виборчих перегонів у ОТГ – «Батьківщина». Партія відзвітувала про перемогу на виборах до місцевих рад об’єднаних територіальних громад. Про перемогу голів до ОТГ «Батьківщина» не згадує, а робить акцент саме на кількості виборених депутатських місць.

Відповідно до результатів, якими оперує політсила Тимошенко, «Батьківщина» з великим відривом випереджає інші партії. У відсотковому відношенні загальні результати виборів до рад ОТГ є такими:

«Батьківщина» представила свою перемогу так

Згідно з підрахунками партії, у регіональному розрізі результати виборів свідчать, що «Батьківщина» перемогла у 11 областях України з 17, де проводилися вибори. Найближчий конкурент – президентська БПП «Солідарність» – лише у трьох.

Відзвітувала «Батьківщина» і про точну кількість депутатів, обраних від різних політсил у об’єднані територіальні громади.

Виходить, що згідно з даними ВО «Батьківщина», «БПП» має бути на другому місці з 212 мандатами депутатів, хоча «БПП», як зазначено вище, заявили про 246 мандатів. Таких розбіжностей даних у підрахунку результатів виборів двох партій, що лідирують, безліч.

Згідно з даними «Батьківщини», третє місце отримала «Аграрна партія» з 106 депутатськими мандатами, «Наш край» - 44 мандати, «Радикальна партія» - 39, УКРОП – 25, «Опоблок» - 20, «Самопоміч» - 16, «Народний фронт» - 9, ВО «Свобода» - 6, «Громадянська позиція» Гриценка – 4.

За словами Юлії Тимошенко, «Батьківщина» здобула вагому перемогу попри начебто зусилля влади. Тимошенко переконує, що ця, вже шоста хвиля, виборів проводилась тільки у тих ОТГ, де у влади сильні позиції. «Це саме ті ОТГ, де влада (як вона вважає) має достатньо адміністративного ресурсу та підконтрольних «феодальних сил» для фальсифікації результатів голосування, створення ілюзії про популярність партії влади на місцях та «падіння» Батьківщини. Ну і трохи поділити землю там планують», - заявила Тимошенко.

Натомість у «БПП» також заявили про фальсифікації з боку конкурента. «Попри грубі порушення виборчого законодавства, зокрема факти масового підкупу виборців з боку штабів ВО «Батьківщина» у Кілійській ОТГ (Одеська область), кандидат від партії «БПП «Солідарність» Павло Бойченко перемагає із результатом понад 50% голосів», - зазначили у партії.

«Такий попередній підрахунок голосів, коли нібито перемагають одночасно дві партії - традиційна ситуація останніх років. Так само було і під час попередніх хвиль виборів у новостворених ОТГ. Цей казус пояснюється дуже просто. Якщо підраховувати за партійними кандидатами у депутати ОТГ, то швидше за все «Батьківщина» права. «БПП» праві швидше за все, коли рахувати за числом голів об'єднаних громад, обраних від партії. Хитрість «БПП» також в тому, що вони рахують не лише членів своєї партії, а також і тих самовисуванців, яких вони підтримали», - пояснив премудрості партійних підрахунків «Главкому» політолог Володимир Фесенко.

Вибори в ОТГ (фото: Укрінформ)

Підкуп, пригощання горілкою та таксі до дільниць…



Голова громадської організації Комітет виборців України Олексій Кошель сьогодні заявив, що ці вибори стали найбільш брудною кампанію за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи із жовтня 2015 року, а політичні партії і кандидати встановили «рекорд» як за кількістю, так і за масштабами підкупу виборців. Проте таких кричущих випадків із нападом на дільницю, які відбувались на минулих виборах до ОТГ, зафіксовано не було.

«Було декілька схем. Перша - традиційна роздача грошей. Суми різні: від 300 до 600 гривень. Інша схема - коли з виборцями підписувалися угоди, за якими першу частину коштів вони отримували до голосування, другу - після. Також виборцям роздавали безкоштовні квитки на концерти, це теж підкуп. Хтось ішов до виборців з комбікормом, хтось з продовольчими наборами», - розповів голова КВУ.

Лідерами за кількістю підкупу зафіксованих Комітетом фактів підкупу Кошель назвав «Батьківщину» та Аграрну партію. «Трохи менше – у «Радикальної партії». По одному випадку підкупу є в Блоці Петра Порошенка та «Самопомочі», - уточнив Кошель.

Натомість у «Батьківщині» принаймні один факт фальсифікації спростовують і заявляють, що спостерігач, яка звинувачується у підкупі виборців, насправді є спостерігачем від партії «За життя».

Станом на 18:00 неділі поліція зареєструвала три кримінальних провадження за фактом підкупу виборців у Харківській та Одеській областях. Зокрема, на Харківщині правоохоронці затримали двох організаторів злочинної схеми.

Крім підкупу, КВУ зафіксував й інші порушення у день виборів. Вісім дільниць відкрилися із запізненням на 30-50 хвилин, через що чимало громадян не змогли проголосувати. На двох дільницях виборці отримали SMS-повідомлення із закликом підтримати одного з кандидатів.

На Одещині в селищі Окни дільницю №510581 було відкрито із запізненням, о 8:25. Як прокоментувала ситуацію голова селищної ТВК, запізнення сталося внаслідок непрофесійних дій членів ДВК, які почали підготовче засідання пізніше визначеного терміну і порушили порядок, витративши більше відведеного законом часу на пломбування скриньок і розподіл обов'язків членів ДВК. На допомогу членам комісії відправився член ТВК, який контролював процес. Внаслідок запізнення кілька виборців не проголосували, не захотівши чекати відкриття дільниці. Як зазначила голова ТВК: «На жаль, декілька виборців пішли з дільниці, не проголосувавши. Не захотіли чекати і невідомо, чи повернуться».

На Дніпропетровщині (село Малокозирщина, Перещепінська ОТГ) відбувалося голосування виборців поза межами виборчої дільниці. Зокрема, одна з місцевих жителів заповнила бюлетень на вулиці на капоті автомобіля, чим було порушено таємницю голосування.

Також повідомлялось, що в селі Меліоративне (Дніпропетровська обл.) у день голосування виборців пригощали горілкою від імені одного із кандидатів в депутати. За отриманою інформацією алкогольні напої роздавав батько кандидата. Інший кандидат відреагував на порушення, викликав поліцію та написав відповідну заяву.

Серед інших традиційних українських порушень під час виборів – незаконна агітація та підвіз на виборчу дільницю.

Спостерігачі повідомляли також про незаконну агітацію в день голосування. Зокрема, на Полтавщині та Рівненщині. У Терешківській ОТГ місцевим жителям у день голосування приходили sms із закликом голосувати за одного з кандидатів на посаду голови ОТГ. У Шпанівській ОТГ в приміщенні дільниці у селі Малий Олексин зафіксовано розміщення агітаційних матеріалів партії «Укроп».

На Одещині (Окнянська ОТГ) члени виборчої комісії перервали процес голосування місцевих жителів, що голосують вдома та відправилися на обідню перерву. Як пояснили члени комісії, на дільниці №510581 вже проголосувало дві третини виборців, що голосують за місцем проживання, а тому було ухвалено рішення продовжити процес голосування решти мешканців після обідньої перерви.

Юлія Тунік, «Главком»