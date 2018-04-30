Опубліковані фото нападників на Мустафу Найєма

Нападників зловили та привезли на місце конфлікту

Нападників на депутата Мустафу Найєма затримали. Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, учасників конфлікту затримали після введеного в місті плану-перехоплення. Зараз їх привезли на місце події, де проводяться слідчі дії. [GALLERY_BLOCK] Як повідомляв «Главком», сьогодні в центрі Києва близько 18 години на



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Нападників зловили та привезли на місце конфлікту

Нападників на депутата Мустафу Найєма затримали. Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, учасників конфлікту затримали після введеного в місті плану-перехоплення. Зараз їх привезли на місце події, де проводяться слідчі дії.

Як повідомляв «Главком», сьогодні в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

Найєм не пропустив водія на мерседесі G-Wagen, водій якого вийшов і вдарив народного депутата. Пізніше під'їхала ще одна машина, БМВ, водій якої також завдав ударів Мустафі Найєму.

За словами свідків, обидва водії кавказького типу зовнішності зникли з місця інциденту.

За попередніми даними, народний депутат не хотів порушувати ПДР, саме тому не пропустив водія «Мерседесу», який збирався поїхати на заборонний знак.

Народний обранець також просить не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.