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    «Нічого екстраординарного». Найєм прокоментував напад на себе

    Депутат розповів про конфлікт на дорозі, через який він потрапив до лікарні
    Народний депутат Мустафа Найєм, на якого сьогодні в центрі Києва було скоєно напад, повідомив, що цей інцидент не стосується його депутатських повноважень та політичної діяльності. «Друзі, до вас можуть дійти новини про подію з моєю участю. В цілому, нічого екстраординарного. «Кубик» на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком
    • Сьогодні, 19:46
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    Депутат розповів про конфлікт на дорозі, через який він потрапив до лікарні

    Народний депутат Мустафа Найєм, на якого сьогодні в центрі Києва було скоєно напад, повідомив, що цей інцидент не стосується його депутатських повноважень та політичної діяльності.

    «Друзі, до вас можуть дійти новини про подію з моєю участю. В цілому, нічого екстраординарного. «Кубик» на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком вирішив, що у нього більше прав і спробував підрізати», - написав він у своєму «Фейсбук».

    «Я таке не люблю. Особливо мажорів і машини супроводу. Якщо підрізають, поводяться по-хамськи і з гонором, то не поступаюся принципово. Загалом, перегородив дорогу. Почалася перепалка. Викликав 102. Водій і пасажир кубика помінялися місцями і вирішили викликати своїх хлопців. Приїхали хлопці, людини чотири-п'ять. Перепалка закінчилася бійкою. Ну, як бійкою - дали в щелепу, далі якийсь час пам'ятаю смутно; наздогнати не вийшло. Тепер в лікарні.

    Велике прохання не створювати ажіотаж. Коментарів, фотографій і трагічних розповідей не буде. Це не стосується моїх депутатських повноважень, посвідчення не висував і це не пов'язано з моєю політичною діяльністю. Патрульну викликав по 102 як звичайний громадянин; приїхали в розумні терміни; всі дані автомобілів, фото учасників події передав.

    На цьому все. Не давайте себе ображати на дорогах - дорога машина і круті номери не привід дозволяти виродкам плювати тобі в обличчя», - написав він.

    Як повідомляв  «Главком», сьогодні у столиці біля Бесарабського ринку побили народного депутата Мустафу Найєма.

    Депутат із травмами перебуває у відділенні швидкої допомоги.

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