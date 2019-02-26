Організація економічного співробітництва і розвитку попередила корпорації про ризики запозичення в облігаціях



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За останні десять років збільшилася частка облігацій із невисоким інвестиційним рейтингом – із 30% до 54%

Загалом же доля облігацій в запозиченнях за минуле десятиліття зросла із 48% до 57%

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) підрахувала, що борги від випуску облігацій нефінансових корпорацій світу на кінець 2018 року складали 13 трлн. доларів.

Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Даний показник в 2 рази більший, ніж перед початком кризи 2008 року. 79% цього боргу або 10,2 трлн. доларів приходиться на корпорації розвинених країн – їх боргове навантаження виросло за останні 10 років на 70%. Решта приходиться на корпорації країн, які розвиваються. Проте їх борги в облігаціях за цей же час виросли на 395%.

Загалом же доля облігацій в запозиченнях за минуле десятиліття зросла із 48% до 57%. Очікується, що протягом трьох наступних років нефінансові корпорації світу повинні будуть віддати або рефінансувати 4,2 трлн. доларів боргів.

В середньому протягом останніх 10 років нефінансові корпорації на рік випускали облігацій на 1,7 трлн. доларів. Пік запозичення корпорацій в розвинених країнах пройшли в 2017 році – тоді ними було запозичено 1,5 трлн. доларів. Пік запозичень корпорацій країн, які розвиваються, пройшли в 2016 році – тоді вони розмістили облігацій на 711 млрд. доларів. США залишаються головним ринком для розміщень – піковий показник складав 872 млрд. доларів в 2017 році. Ринок облігацій в КНР виріс із нуля за останню декаду – піковий показник було пройдено в 2016 році із запозиченнями в 590 млрд. доларів.

За останні десять років збільшилася частка облігацій із невисоким інвестиційним рейтингом – із 30% до 54%. У випадку кризи в неінвестиційній категорії можуть опинитися цінні папери на 500 млрд. доларів. В емітентів може виникнути проблема із обслуговуванням боргів – попит на подібні активи не зможе випереджати пропозицію.