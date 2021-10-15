Організатор незаконного звалища шлаку в Кривому Розі заплатив у бюджет міста 3 млн грн

Якщо підприємство не виконає всіх приписів екологів, його можуть закрити

Компанія «Промбудресурс Кр», яка організувала в Кривому Розі на 15 га комунальної землі без дозволів шлакове звалище, після втручання депутатів заплатила до міського бюджету 3 млн грн податку на землю. Про це в інтерв'ю УНІАН заявила народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна.

«Підприємство організувало звалище та переробку шлаку на 15 гектарах землі, яка знаходиться у власності жителів Кривого Рогу. Перевірка активізувала процес отримання дозвільних документів на землю власниками бізнесу. Крім того, підприємство вже сплатило 3 мільйони гривень простроченого податку на землю до міського бюджету», – заявила Криворучкіна. Вона уточнила, що тільки після втручання депутатів, міська влада помітила проблему незаконного звалища.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна («Слуга народу»)

«Вважаю навіть такий, нехай навіть проміжний результат, перемогою депутатів від «Слуги народу». Міська влада роками не помічала проблеми, і навіть коли Максим Трач її виявив і озвучив, деякі чиновники вдавали, що її не існує, що якось розсмокчеться. Але активна взаємодія місцевих депутатів, депутатів Верховної Ради, керівництва Держекоінспекції та правоохоронних органів дала результат. Впевнена, завдяки цій історії наше рідне місто стане чистішим – в усіх сенсах», – заявила народний депутат.

Криворучкіна також попередила, що відносно організатора незаконного звалища може піднятися "питання про припинення господарської діяльності» – якщо компанія не виконає припису Держекоінспекції.

«Перевірка Держекоінспекцією підприємства виявила 21 серйозне порушення, серед яких: відсутність багатьох дозвільних документів, у тому числі, дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Немає інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин. Працівниками Держекоінспекції зафіксовано інтенсивне пиловиділення на території підприємства. Ні договорів з утилізації відходів. І так можна продовжувати і далі ... Держекоінспекцією складено припис з конкретними датами ліквідації порушень. Якщо вони не будуть ліквідовані в термін – буде підніматися питання про припинення господарської діяльності», – пояснила Криворучкіна.

Нагадаємо, в серпні 2021 року депутат міської ради Кривого Рогу Максим Трач заявив, що в Кривому Розі виявлено незаконне звалище шлаку на ділянці площею 15 га. Депутат також оприлюднив фото звалища і скріншоти з Google Maps і публічної кадастрової карти: ділянка, на якій виявлено звалище шлаків, не призначена для накопичення відходів. Судячи з оприлюднених знімків і даних Google Maps, від шлакового звалища всього 500 метрів до найближчих дач. Начальник відділу державної екологічної нагляду (контролю) промислового забруднення Державної екологічної інспекції Олександр Скакальский заявляв, що іще у 2020 році проти компанії «Промбудресурс Кр» відкривалася кримінальна справа. Але перевірити діяльність фірми позапланово не вдалося.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента розглядають народного депутата від «Слуги народу», заступника голови профільного комітету Олену Криворучкіну в якості ймовірної кандидатури на посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України.