  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Стало відомо, про що говорив та що обіцяв Зеленський бійцям у Маріуполі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський на честь свята розказав про те, кого вважає захисниками - Стало відомо, про що говорив та що обіцяв Зеленський бійцям у Маріуполі (фото)

    Зеленський на честь свята розказав про те, кого вважає захисниками

    Фото Офісу президента

    Глава держави виступив перед військовослужбовцями

    Під час відвідання Маріуполя Донецької області Президент Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців з Днем захисників і захисниць України та вручив державні нагороди. Про це інформує Офіс президента.

    «Зараз я перебуваю тут, на сході України, у місті Маріуполі. У його історії, як і в історії багатьох міст нашого українського Донбасу, є щонайменше три дуже важливі дати: 10 вересня 1943 року, коли Маріуполь звільняли наші діди й прадіди. 13 червня 2014 року, коли місто звільняли їхні онуки та правнуки. І 14 жовтня кожного року, коли й діди, і онуки, і загалом сотні тисяч найкращих синів і доньок нашої рідної Батьківщини святкують професійне свято – День захисників і захисниць України», – сказав Глава держави.

    Президент нагадав, що, окрім Маріуполя, у 2014 році були звільнені від окупації Лиман, Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Бахмут, Сіверськ, Торецьк, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Щастя, Лисичанськ та багато інших міст Донецької та Луганської областей і були збережені суверенітет і незалежність України.

    «Тисячі героїв зробили цю важку й дуже важливу роботу ціною свого життя. І ми ніколи не забудемо кожного й кожну, хто загинув, захищаючи нашу державу», – сказав Володимир Зеленський.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Фото Офісу президента
    Фото Офісу президента
    Фото Офісу президента

    Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

    «Мета нашого новітнього війська України – наслідувати й примножувати славетні традиції Запорозької Січі», – зазначив Президент.

    Водночас Глава держави закликав мислити ширше стереотипів і руйнувати штампи. Він наголосив, що захисники України – це не лише хоробрі кадрові українські військовослужбовці, чоловіки й жінки. Це, зокрема, і добровольці, які у 2014 році просто з Майдану рушили на схід боронити Батьківщину.

    Захисники України – це також волонтери, які 24/7 перебували на зв’язку й цілодобово турбувалися про те, щоб в українських військових на передових позиціях було необхідне, зауважив Глава держави.

    «Волонтери – це окремий рід військ – сили з великим серцем», – додав він.

    Величезну роль у захисті України, за словами Президента, відіграли й медики, медсестри й медбрати, які поїхали на фронт рятувати життя солдатів у страшних умовах війни.

    «Наші захисники – це й наші журналісти. Ті, хто був вірним стандартам своєї професії. Хто називав війну війною. Захищав наш розум, нашу логіку, наше критичне мислення… Наші захисники – це музиканти, це актори та інші діячі культури, які з перших днів були на передовій, які захищали душу наших бійців. Давали щастя тим, кому завтра в бій, і може бути все», – зазначив Президент і висловив переконання, що це також давало мотивацію українським воїнам повертатися живими.

    Українські захисники – це також наші юристи й дипломати, які з 2014 року воюють за Україну у правовому полі та на міжнародній арені. А також – військові капелани, які воюють з ворогом своєю молитвою, додав Глава держави.

    Ще одним важливим родом військ, за словами Володимира Зеленського, є родини військових: діти, дружини, батьки.

    Володимир Зеленський запевнив, що Українська держава захищатиме людей, які захищають її.

    «На суші, у воді, у повітрі, у кіберпросторі. Заради нас із вами, заради майбутнього. Заради миру. Заради майбутнього миру», – наголосив він.

    Крім того, Глава держави вручив державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів, а також присвоїв вищі військові та спеціальні звання.

    Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

    Сьогодні у Києві відбувся марш до Дня захисників та захисниць.

    Кияни вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України (фото, відео).

    Також сьогодні Зеленський на Хортиці прийняв присягу у військових ліцеїстів. Зокрема, урочисту клятву склали ліцеїсти Запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник», Криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії».

    Крім того, Зеленський присвоїв звання Героя двом захисникам України, які загинули на війні.

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь Костянтинівка ЗСУ добровольці Торецьк військові держава Володимир Зеленський Авдіївка президент батьки місто суверенітет державні нагороди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, про що говорив та що обіцяв Зеленський бійцям у Маріуполі (фото)