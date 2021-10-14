Стало відомо, про що говорив та що обіцяв Зеленський бійцям у Маріуполі (фото)

Зеленський на честь свята розказав про те, кого вважає захисниками

Глава держави виступив перед військовослужбовцями

Під час відвідання Маріуполя Донецької області Президент Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців з Днем захисників і захисниць України та вручив державні нагороди. Про це інформує Офіс президента.

«Зараз я перебуваю тут, на сході України, у місті Маріуполі. У його історії, як і в історії багатьох міст нашого українського Донбасу, є щонайменше три дуже важливі дати: 10 вересня 1943 року, коли Маріуполь звільняли наші діди й прадіди. 13 червня 2014 року, коли місто звільняли їхні онуки та правнуки. І 14 жовтня кожного року, коли й діди, і онуки, і загалом сотні тисяч найкращих синів і доньок нашої рідної Батьківщини святкують професійне свято – День захисників і захисниць України», – сказав Глава держави.

Президент нагадав, що, окрім Маріуполя, у 2014 році були звільнені від окупації Лиман, Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Бахмут, Сіверськ, Торецьк, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Щастя, Лисичанськ та багато інших міст Донецької та Луганської областей і були збережені суверенітет і незалежність України.

«Тисячі героїв зробили цю важку й дуже важливу роботу ціною свого життя. І ми ніколи не забудемо кожного й кожну, хто загинув, захищаючи нашу державу», – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

«Мета нашого новітнього війська України – наслідувати й примножувати славетні традиції Запорозької Січі», – зазначив Президент.

Водночас Глава держави закликав мислити ширше стереотипів і руйнувати штампи. Він наголосив, що захисники України – це не лише хоробрі кадрові українські військовослужбовці, чоловіки й жінки. Це, зокрема, і добровольці, які у 2014 році просто з Майдану рушили на схід боронити Батьківщину.

Захисники України – це також волонтери, які 24/7 перебували на зв’язку й цілодобово турбувалися про те, щоб в українських військових на передових позиціях було необхідне, зауважив Глава держави.

«Волонтери – це окремий рід військ – сили з великим серцем», – додав він.

Величезну роль у захисті України, за словами Президента, відіграли й медики, медсестри й медбрати, які поїхали на фронт рятувати життя солдатів у страшних умовах війни.

«Наші захисники – це й наші журналісти. Ті, хто був вірним стандартам своєї професії. Хто називав війну війною. Захищав наш розум, нашу логіку, наше критичне мислення… Наші захисники – це музиканти, це актори та інші діячі культури, які з перших днів були на передовій, які захищали душу наших бійців. Давали щастя тим, кому завтра в бій, і може бути все», – зазначив Президент і висловив переконання, що це також давало мотивацію українським воїнам повертатися живими.

Українські захисники – це також наші юристи й дипломати, які з 2014 року воюють за Україну у правовому полі та на міжнародній арені. А також – військові капелани, які воюють з ворогом своєю молитвою, додав Глава держави.

Ще одним важливим родом військ, за словами Володимира Зеленського, є родини військових: діти, дружини, батьки.

Володимир Зеленський запевнив, що Українська держава захищатиме людей, які захищають її.

«На суші, у воді, у повітрі, у кіберпросторі. Заради нас із вами, заради майбутнього. Заради миру. Заради майбутнього миру», – наголосив він.

Крім того, Глава держави вручив державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів, а також присвоїв вищі військові та спеціальні звання.

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Сьогодні у Києві відбувся марш до Дня захисників та захисниць.

Кияни вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України (фото, відео).

Також сьогодні Зеленський на Хортиці прийняв присягу у військових ліцеїстів. Зокрема, урочисту клятву склали ліцеїсти Запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник», Криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії».

Крім того, Зеленський присвоїв звання Героя двом захисникам України, які загинули на війні.

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