Нардепка Скороход, яку виганяли з похорону Полякова, озвучила свою версію трагедії

Антон Поляков і Анна Скороход – колишні «Слуги народу», яких одночасно виключили із фракції через голосування всупереч волі партії та через критику на її адресу

Скороход не вірить, що Полякова могли вбити

Народну депутатку Анну Скороход слідчі допитали у справі про смерть її колеги Антона Полякова. Вона вважає, що політик помер не внаслідок насильницької смерті. Про це в ефірі «Україна 24» розповів заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. Він зазначив, що за словами Скороход, вони разом із Поляковим жили разом із весни 2021 року.

На прямі запитання про наявність тих чи інших підозр про можливу насильницьку смерть депутата вона відповіла досить категорично: «Ні», – сказав Єнін.

Раніше депутатка Скороход як основний знімок своєї сторінки у Facebook опублікувала фото померлого колеги по фракції «За майбутнє» Полякова. З чуток, у народних обранців був роман. Зокрема, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія писав у партійних чатах, що Поляков і Скороход жили разом, але вона вирішила розірвати стосунки. Депутатка важко переживала розставання. Як відомо, вранці 8 жовтня Скороход із приміщення комітету парламенту забрала швидка допомога. Як розповідали очевидці, в стані шоку вона намагалася додзвонитися до померлого колеги та кричала, що вагітна. Нардепка Скороход потрапила в конфліктну ситуацію на похоронах Полякова. Рідні померлого були не раді бачити на церемонії прощання жінку.

Раніше водій таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, змінив свідчення і розповів, за яких обставин насправді погодився підвезти пасажира.

Нагадаємо, слідчі розглядають дві версії смерті Полякова.

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

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