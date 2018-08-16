«Оскар-2019»: шість українських фільмів претендують на участь в конкурсі
-
Розсилка
Фільм-переможець Оскарівський комітет оголосить 29 серпня
Участь у національному відборі на премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою» візьмуть 6 українських фільмів.
Про це повідомив Український Оскарівський Комітет.
У нацвідборі візьмуть участь 6 фільмів:
1. «Брама», режисер Володимир Тихий, Україна.
2. «Вулкан», режисер Роман Бондарчук, Україна (Німеччина, Монако — країни-парнерки).
3. «Донбас», режисер Сергій Лозниця, Україна (Німеччина, Франція, Нідерланди, Румунія — країни-парнерки).
4. «Кіборги», режисер Ахтем Сеітаблаєв, Україна.
5. «Коли падають дерева», режисер Марися Нікітюк, Україна (Польща, Македонія — країни-парнерки).
6. «Міф», режисери Леонід Кантер, Іван Ясній, Україна.
Для участі в конкурсі «Оскар» кожен фільм повинен мати англійські субтитри.
Фільм-переможець Оскарівський комітет оголосить 29 серпня.
9 серпня американська кіноакадемія вирішила заснувати нову номінацію премії «Оскар» — «Кращий популярний фільм».
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі 5 березня завершилася ювілейна, 90-та церемонія вручення кінопремії «Оскар», яка проходила у театрі «Долбі».
«Оскар» за найкращу жіночу роль отримала Френсіс Макдорманд, яка виконала головну роль у стрічці «Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі». Це другий у житті актриси «Оскар».
Головну премію «Оскар» за найкращий фільм отримала стрічка «Форма води» режисера Гільєрмо дель Торо.