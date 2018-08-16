«Оскар-2019»: шість українських фільмів претендують на участь в конкурсі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фільм-переможець Оскарівський комітет оголосить 29 серпня

Участь у національному відборі на премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою» візьмуть 6 українських фільмів.

Про це повідомив Український Оскарівський Комітет.

У нацвідборі візьмуть участь 6 фільмів:

1. «Брама», режисер Володимир Тихий, Україна.

2. «Вулкан», режисер Роман Бондарчук, Україна (Німеччина, Монако — країни-парнерки).

3. «Донбас», режисер Сергій Лозниця, Україна (Німеччина, Франція, Нідерланди, Румунія — країни-парнерки).

4. «Кіборги», режисер Ахтем Сеітаблаєв, Україна.

5. «Коли падають дерева», режисер Марися Нікітюк, Україна (Польща, Македонія — країни-парнерки).

6. «Міф», режисери Леонід Кантер, Іван Ясній, Україна.

Для участі в конкурсі «Оскар» кожен фільм повинен мати англійські субтитри.

Фільм-переможець Оскарівський комітет оголосить 29 серпня.

9 серпня американська кіноакадемія вирішила заснувати нову номінацію премії «Оскар» — «Кращий популярний фільм».

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі 5 березня завершилася ювілейна, 90-та церемонія вручення кінопремії «Оскар», яка проходила у театрі «Долбі».

«Оскар» за найкращу жіночу роль отримала Френсіс Макдорманд, яка виконала головну роль у стрічці «Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі». Це другий у житті актриси «Оскар».

Головну премію «Оскар» за найкращий фільм отримала стрічка «Форма води» режисера Гільєрмо дель Торо.