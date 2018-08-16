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    «Оскар-2019»: шість українських фільмів претендують на участь в конкурсі

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    «Оскар-2019»: шість українських фільмів претендують на участь в конкурсі

    Фільм-переможець Оскарівський комітет оголосить 29 серпня

    Участь у національному відборі на премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою» візьмуть 6 українських фільмів.

    Про це повідомив Український Оскарівський Комітет.

    У нацвідборі візьмуть участь 6 фільмів:

    1. «Брама», режисер Володимир Тихий, Україна.

    2. «Вулкан», режисер Роман Бондарчук, Україна (Німеччина, Монако — країни-парнерки).

    3. «Донбас», режисер Сергій Лозниця, Україна (Німеччина, Франція, Нідерланди, Румунія — країни-парнерки).

    4. «Кіборги», режисер Ахтем Сеітаблаєв, Україна.

    5. «Коли падають дерева», режисер Марися Нікітюк, Україна (Польща, Македонія — країни-парнерки).

    6. «Міф», режисери Леонід Кантер, Іван Ясній, Україна.

    Для участі в конкурсі «Оскар» кожен фільм повинен мати англійські субтитри.

    Фільм-переможець Оскарівський комітет оголосить 29 серпня.

    9 серпня американська кіноакадемія вирішила заснувати нову номінацію премії «Оскар» — «Кращий популярний фільм».

    Нагадаємо, у Лос-Анджелесі 5 березня завершилася ювілейна, 90-та церемонія вручення кінопремії «Оскар», яка проходила у театрі «Долбі».

    «Оскар» за найкращу жіночу роль отримала Френсіс Макдорманд, яка виконала головну роль у стрічці «Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі». Це другий у житті актриси «Оскар».

    Головну премію «Оскар» за найкращий фільм отримала стрічка «Форма води» режисера Гільєрмо дель Торо.

     

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