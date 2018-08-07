Отруєння «Новачком» в Еймсбері: інспектори хімічної зброї візьмуть нові зразки для аналізів
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Британський уряд чекає підтвердження своїх висновків щодо другого отруєння
На прохання уряду Великої Британії спеціалісти Організації заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) знову відвідають країну і візьмуть для аналізів нові зразки із району міста Еймсбері, де в червні відбулося друге отруєння нервово-паралітичним газом.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Зібрані зразки будуть проаналізовані в двох лабораторіях ОЗХЗ.
Уряд Великої Британії чекає підтвердження власних висновків про те, що одна людина загинула і іще одна була госпіталізована від отруєння «Новачком», який до цього використали в березні для отруєння Сергія Скрипаля і його доньки.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.
У липні у Солсбері відбулася кремація 44-річної британки Дон Стерджес, яка померла, як стверджують в поліції, від впливу нервово-паралітичного речовини з групи «Новачок».