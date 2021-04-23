Пандемія у світі: Кіпр запровадив двотижневий локдаун

Нові заходи передбачають комендантську годину з 21.00 до 5.00 для всіх

Локдаун буде скасовано 10 травня, однак для відвідування людних місць буде необхідним мати довідку про негативні тести

Уряд Кіпру запровадив двотижневий локдаун – 26 квітня до 9 травня, що стримати поширення коронавірусу. Про це повідомляє Cyprus Mail.

«Ми не можемо залишатись байдужими до зростання кількості заражень та інтенсивний тиск на систему охорони здоров'я через велику кількість шпиталізацій», – заявив міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну,

Локдаун буде скасовано 10 травня, однак для відвідування людних місць буде необхідним мати негативні тести, доказ вакцинації або підтвердження про те, що людина перехворіла на Covid-19 протягом останніх трьох місяців.

Окрім того, нові заходи передбачають комендантську годину з 21.00 до 5.00 для всіх, окрім людей, які їдуть на роботу або до лікаря. Робота закладів гостинності, зокрема торговельних центрів, призупиняється, працюватиме тільки доставка. Магазини, крім тих, що продають їжу та напої чи інші необхідні речі, також будуть зачинені.

Обмеження планується зняти тільки на Великдень. Однак, релігійні місця працюватимуть без присутності вірян. У Великодню суботу їм дозволять прийти тільки на подвір’я церкви за умови, що вони дотримуються фізичної дистанції та інших медичних протоколів.

Тим часом, Чорногорія скасовує всі карантинні обмежувальні заходи у цьому сезоні для туристів з України, Росії, Білорусі та Північної Македонії. Про це написав у Twitter міністр фінансів та соціального захисту Мілойко Спаїч.

Щоб відпочити у Чорногорії, українцям не доведеться здавати тест на Covid-19.

«Раді повідомити вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021, для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР-тестування», – повідомив Спаїч.