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    Чорногорія скасовує обмеження для українських туристів

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    Чорногорія скасовує обмеження для українських туристів - Чорногорія скасовує обмеження для українських туристів
    Чорногорія скасовує обмеження для українських туристів
    Фото з відкритих джерел

    Щоб відпочити у Чорногорії, українцям не доведеться здавати тест на Covid-19

    Чорногорія скасовує всі карантинні обмежувальні заходи у цьому сезоні для туристів з України, Росії, Білорусі та Північної Македонії. Про це написав у Twitter міністр фінансів та соціального захисту Мілойко Спаїч.

    Щоб відпочити у Чорногорії, українцям не доведеться здавати тест на Covid-19.

    «Раді повідомити вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021, для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР-тестування», – повідомив Спаїч.

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    Раніше повідомлялося, що список країн, куди дозволено в’їжджати туристам з України, поповнив Кіпр. З 1 квітня українці можуть прилетіти на острів для відпочинку, дотримавшись кількох умов, але без необхідності проходити карантин.

    Теги: Білорусь Чорногорія туризм карантин
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