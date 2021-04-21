Чорногорія скасовує обмеження для українських туристів

Щоб відпочити у Чорногорії, українцям не доведеться здавати тест на Covid-19

Чорногорія скасовує всі карантинні обмежувальні заходи у цьому сезоні для туристів з України, Росії, Білорусі та Північної Македонії. Про це написав у Twitter міністр фінансів та соціального захисту Мілойко Спаїч.

Щоб відпочити у Чорногорії, українцям не доведеться здавати тест на Covid-19.

«Раді повідомити вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021, для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР-тестування», – повідомив Спаїч.

Раніше повідомлялося, що список країн, куди дозволено в’їжджати туристам з України, поповнив Кіпр. З 1 квітня українці можуть прилетіти на острів для відпочинку, дотримавшись кількох умов, але без необхідності проходити карантин.